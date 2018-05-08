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«Шпионская» доставка: Генпрокуратуру просят не возбуждать дело против ресторатора из-за покупки GPS-трекеров
08 мая 2018, 11:24 • 20 • В России
Правозащитники просят Генпрокуратуру не допустить возбуждения уголовного дела против московского предпринимателя Артёма Лаптева. В отношении владельца интернет-ресторана проводится доследственная проверка из-за покупки GPS-трекеров со встроенным микрофоном. СК считает, что Лаптев мог нарушить статью о незаконном обороте шпионских устройств. Как отметил сам Лаптев в разговоре с RT, трекеры ему были нужны, чтобы клиенты могли отследить положение курьеров с их заказом на карте.
© globallookpress.com/Артём Лаптев/Facebook
Правозащитники обратились к генеральному прокурору России с просьбой взять на особый контроль ход доследственной проверки в отношении основателя столичного интернет-ресторана «ВкусLab» Артёма Лаптева, подозреваемого в незаконном обороте шпионских устройств. Соответствующее обращение в Генпрокуратуру направили представители Межрегиональной общественной организации «Коллективная защита».
В июле 2017 года Лаптев заказал в Китае два GPS-трекера стоимостью около тысячи рублей каждый. Почти через год, в конце апреля 2018-го, бизнесмена вызвали в СК и сообщили, что в отношении него ведётся доследственная проверка по подозрению в незаконном обороте устройств, предназначенных для негласного получения информации. Экспертиза установила, что в трекерах есть встроенный диктофон, который можно включать дистанционно и таким образом следить за гражданами. После того как о проблемах с законом у Лаптева сообщили СМИ, за него вступились правозащитники.
«Из СМИ организации «Коллективная защита» стало известно о проведении процессуальной проверки Следственным комитетом РФ в отношении предпринимателя, основателя популярного сервиса доставки еды «ВкусLab» Артёма Лаптева, который купил в Китае GPS-трекеры для своих курьеров, — говорится в обращении правозащитников. — Приборы предполагалось использовать с ведома сотрудников, но следователи увидели в действиях предпринимателя признаки преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Отсутствие состава преступления и какого-либо преступного умысла в действиях Лаптева очевидно. Поэтому мы просим Генпрокуратуру взять ситуацию на контроль в целях недопущения возбуждения в отношении предпринимателя уголовного дела».
Слежка за едой
Предприниматель Артём Лаптев рассказал RT, что заказывал трекеры не для того, чтобы шпионить за курьерами, а чтобы клиенты сервиса могли отслеживать заказы.
Собеседник пояснил, что не получил заказ, сделанный на AliExpress, — два трекера оказались сразу у следователя.
Прецедент в Кургане
По мнению правозащитников, случай Лаптева аналогичен тому, что произошёл с фермером Евгением Васильевым из Кургана.
«По нашему мнению, данное дело имеет абсолютную тождественность в обстоятельствах с делом в отношении российского фермера Евгения Васильева из Кургана, который купил такой же GPS-трекер для своей коровы с целью определения её местонахождения, — заявил RT президент «Коллективной защиты» Марат Аманлиев. — Лишь после полученной огласки расследование дела было закончено единственно верным процессуальным решением, а именно — уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления».
Напомним, корреспондент RT задал вопрос о преследовании Васильева Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции. Президент удивился и признался, что не понимает, в чём суть претензий к фермеру, и пообещал разобраться. После вопроса президенту прокуратура Курганской области начала проверку обоснованности возбуждения дела, и в итоге после повторных экспертиз СК принял решение о прекращении уголовного преследования. Правоохранители тогда пояснили, что умысел мужчины в том, чтобы следить за гражданами, не был установлен, а значит, и судить его не за что. Прокуратура принесла Васильеву официальные извинения.
Как ранее сообщал RT, Генпрокуратура провела масштабную проверку уголовных дел, возбуждённых по ст. 138.1 УК РФ.
Речь идёт о поправках в Уголовный кодекс, которые лишат правоохранителей возможности возбуждать дела по этой статье, привлекая к ответственности обычных граждан, купивших, например, «шпионскую» ручку с видеокамерой или трекер со встроенным микрофоном ради забавы или для личных нужд.
Напомним, что после того, как история с фермером дошла до президента, в Госдуме заявили о необходимости менять законодательство. Депутат нижней палаты Наталья Поклонская подготовила законопроект, который декриминализирует бытовое использование спецсредств для негласного получения информации. Инициатива уже была одобрена экспертной комиссией, однако пока не внесена в Госдуму.
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