«Шпионская» доставка: Генпрокуратуру просят не возбуждать дело против ресторатора из-за покупки GPS-трекеров

Правозащитники просят Генпрокуратуру не допустить возбуждения уголовного дела против московского предпринимателя Артёма Лаптева. В отношении владельца интернет-ресторана проводится доследственная проверка из-за покупки GPS-трекеров со встроенным микрофоном. СК считает, что Лаптев мог нарушить статью о незаконном обороте шпионских устройств. Как отметил сам Лаптев в разговоре с RT, трекеры ему были нужны, чтобы клиенты могли отследить положение курьеров с их заказом на карте.

Правозащитники обратились к генеральному прокурору России с просьбой взять на особый контроль ход доследственной проверки в отношении основателя столичного интернет-ресторана «ВкусLab» Артёма Лаптева, подозреваемого в незаконном обороте шпионских устройств. Соответствующее обращение в Генпрокуратуру направили представители Межрегиональной общественной организации «Коллективная защита».

В июле 2017 года Лаптев заказал в Китае два GPS-трекера стоимостью около тысячи рублей каждый. Почти через год, в конце апреля 2018-го, бизнесмена вызвали в СК и сообщили, что в отношении него ведётся доследственная проверка по подозрению в незаконном обороте устройств, предназначенных для негласного получения информации. Экспертиза установила, что в трекерах есть встроенный диктофон, который можно включать дистанционно и таким образом следить за гражданами. После того как о проблемах с законом у Лаптева сообщили СМИ, за него вступились правозащитники.

«Из СМИ организации «Коллективная защита» стало известно о проведении процессуальной проверки Следственным комитетом РФ в отношении предпринимателя, основателя популярного сервиса доставки еды «ВкусLab» Артёма Лаптева, который купил в Китае GPS-трекеры для своих курьеров, — говорится в обращении правозащитников. — Приборы предполагалось использовать с ведома сотрудников, но следователи увидели в действиях предпринимателя признаки преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Отсутствие состава преступления и какого-либо преступного умысла в действиях Лаптева очевидно. Поэтому мы просим Генпрокуратуру взять ситуацию на контроль в целях недопущения возбуждения в отношении предпринимателя уголовного дела».

Слежка за едой

Предприниматель Артём Лаптев рассказал RT, что заказывал трекеры не для того, чтобы шпионить за курьерами, а чтобы клиенты сервиса могли отслеживать заказы.

«Я хотел дать клиентам возможность следить онлайн, как далеко от них находится заказ, чтобы понимать время прибытия, как во многих популярных сервисах доставки или такси, — говорит Лаптев. — В конце концов, мы же IT-ресторан. Но мы не собирались это делать негласно. Конечно, курьеры были бы в курсе, что у них с собой есть этот трекер. Более того, это материально-техническая ценность, за которую курьер нёс бы ответственность и расписывался при получении».

Собеседник пояснил, что не получил заказ, сделанный на AliExpress, — два трекера оказались сразу у следователя.

Прецедент в Кургане

По мнению правозащитников, случай Лаптева аналогичен тому, что произошёл с фермером Евгением Васильевым из Кургана.

«По нашему мнению, данное дело имеет абсолютную тождественность в обстоятельствах с делом в отношении российского фермера Евгения Васильева из Кургана, который купил такой же GPS-трекер для своей коровы с целью определения её местонахождения, — заявил RT президент «Коллективной защиты» Марат Аманлиев. — Лишь после полученной огласки расследование дела было закончено единственно верным процессуальным решением, а именно — уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления».

Напомним, корреспондент RT задал вопрос о преследовании Васильева Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции. Президент удивился и признался, что не понимает, в чём суть претензий к фермеру, и пообещал разобраться. После вопроса президенту прокуратура Курганской области начала проверку обоснованности возбуждения дела, и в итоге после повторных экспертиз СК принял решение о прекращении уголовного преследования. Правоохранители тогда пояснили, что умысел мужчины в том, чтобы следить за гражданами, не был установлен, а значит, и судить его не за что. Прокуратура принесла Васильеву официальные извинения.

Как ранее сообщал RT, Генпрокуратура провела масштабную проверку уголовных дел, возбуждённых по ст. 138.1 УК РФ.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что законодательство в этой сфере имеет ряд недочётов. Так, правоохранители часто заводят дела в отношении граждан, которые приобретали гаджет для личных нужд, никак не связанных со шпионажем. В итоге в Генпрокуратуре начали готовить предложения по изменению законодательства.

Речь идёт о поправках в Уголовный кодекс, которые лишат правоохранителей возможности возбуждать дела по этой статье, привлекая к ответственности обычных граждан, купивших, например, «шпионскую» ручку с видеокамерой или трекер со встроенным микрофоном ради забавы или для личных нужд.

Напомним, что после того, как история с фермером дошла до президента, в Госдуме заявили о необходимости менять законодательство. Депутат нижней палаты Наталья Поклонская подготовила законопроект, который декриминализирует бытовое использование спецсредств для негласного получения информации. Инициатива уже была одобрена экспертной комиссией, однако пока не внесена в Госдуму.