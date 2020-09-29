Шпиономания заела: "русский солдат" предъявил иск к минобороны Британии

История с душком дискриминации попала на первые полосы британских СМИ. Учитывая непростые отношения Лондона и Москвы, внимание к ней обеспечено.

33-летний капрал Глеб Стешов, чьи родители переехали в Британию 20 лет назад, подал в суд на министерство обороны страны вследствие дискриминации из-за своего русского происхождения. Об этом сообщает The Telegraph .

Издание отмечает, что события, представленные в иске, имели место в 2009-2010 годах, когда Стешов находился в учебном центре пехоты Каттерик в Северном Йоркшире и пытался поступить на службу в разведывательный корпус. Не попав в разведку, он в итоге оказался в парашютном полку. Мужчина утверждает, что в те годы в Каттерике его не раз подвергали дискриминации, издевательствам и насилию. А старослужащие однажды заставляли его маршировать "в стиле российских военных" и петь российские песни. Кроме того, его регулярно спрашивали, почему он решил служить в рядах королевской армии, а не российской. Службой в британской армии, как говорит Стешов, он хотел показать, насколько он благодарен стране за то, что дала убежище его семье, которая "бежала от КГБ".

В своем иске он также указал, что британское ведомство сделало все, чтобы он не получил должность в разведкорпусе. По утверждению Стешова, он мог стать переводчиком с русского языка, но в Минобороны, видимо, заподозрили, что он может стать русским шпионом и сознательно не допустили его до этой работы. Сейчас он требует моральной и материальной компенсации. Хотя, по предварительным сведениям, суд может вовсе отклонить иск за истечением срока давности. В британском же военном ведомстве категорически отвергли все выдвинутые обвинения. .

Любопытно, что сам Стешов оставался в британской армии до 2018 года. Но заявить обо всем этом решился только сейчас. Но если бы все было так нестерпимо ужасно, то он предал бы эту историю огласке вскоре после случившегося. И вряд ли молчал бы добрый десяток лет, ну или заявил об этом в момент выхода на "дембель". Какая-то странная запоздалая реакция.

В армиях мира, разумеется, есть немало выходцев из других стран. Военные коллективы имеют традиции, порой жесткие, кое-где на грани, порой и вовсе переходящие в неуставные отношения. Но, подумайте, если бы Глеб Стешов был так плох, его не стали бы держать все эти годы на британской военной службе! Резонно. Но, очевидно, также и то, что он не был гением в военных специальностях. Возможно, поэтому ему пришлось заниматься не тем делом, на которое он рассчитывал. А потому Стешов мог вспомнить давние обиды и попытаться отсудить кое-какую сумму.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik