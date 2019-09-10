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Шпион, выйдешь вон? Нет, не хочу: The New York Times рассказала о безуспешной попытке заманить русского в США

10 сентября 2019, 12:39  •  213 • Политика
The New York Times рассказала о безуспешной попытке заманить русского в США. Легенда получилась в стиле известного фильма, но с ремаркой: "Шпион, выйдешь вон? Нет, не хочу..."
ЦРУ США еще в 2016 году планировало вывезти из России своего агента, однако не смогло этого сделать. Но вовсе не потому, что русские не дали. Просто сам агент не захотел уезжать, о чем теперь пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. В издании полагают, что "шпиона" удалось завербовать "несколько десятилетий тому назад", после чего он начал продвигаться по карьерной лестнице в России. Более того, со временем занял "влиятельную должность", якобы получив прямой доступ в Кремль.
Судя по всему, издание пытается рассказать об Олеге Смоленкове - сотруднике управления делами президента. Он не занимал должность, которая позволяет влиять на управленческие решения, отмечают эксперты. Скорее был техническим специалистом. Действительно, его обвинили в шпионаже. Однако, с другой стороны, пока информация транслируется со ссылкой на источник. Словом, запутанная история. Сегодня Смоленкова в СМИ называют "кротом", которого США "эвакуировали из России". The New York Times, как видим, вносит новые краски в рассказ.
Итак, в США предположили, что Смоленков - их "самый ценный агент", после чего в 2016-м поступило предложение уехать в Америку. Однако "шпион" отказался, сослался на семейные обстоятельства. Источники издания говорят, что у руководства ЦРУ подобное заявление вызвало смятение. Появились подозрения в лояльности "агента". В 2017 году ему поступило новое предложение уехать из России. И уже теперь "агент" его принял.
Безусловно, и эта часть от американского СМИ - не подтвержденная информация, но сведения со ссылкой на неназванный источник.

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