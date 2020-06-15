Шпион в Арктической академии наук: Источник раскрыл переданную Китаю секретную информацию

В Санкт-Петербурге 78-летнему учёному Валерию Митько предъявили обвинение в госизмене. Об этом сообщил адвокат учёного Иван Павлов. Следствие утверждает, что обвиняемый во время поездки в Китай передал информацию, представляющую государственную тайну. Сам Митько вину не признаёт.

По данным источника "Интерфакса", в Китай была передана информация по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Согласно данным следствия, эти материалы Митько собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года.

При этом, по словам адвоката, в материалах следствия не указано, какая именно информация была передана китайским спецслужбам. Павлов также добавил, что любые документы, которые брал с собой учёный в заграничные поездки, касались только его научной или преподавательской деятельности.