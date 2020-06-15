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Шпион в Арктической академии наук: Источник раскрыл переданную Китаю секретную информацию
15 июня 2020, 16:00 • 200 • Политика
По данным следствия, в Арктической академии наук выявлен шпион, работавший против интересов России. В частности, обвинение получил президент ведомства. Источник раскрыл переданную Китаю секретную информацию.
В Санкт-Петербурге 78-летнему учёному Валерию Митько предъявили обвинение в госизмене. Об этом сообщил адвокат учёного Иван Павлов. Следствие утверждает, что обвиняемый во время поездки в Китай передал информацию, представляющую государственную тайну. Сам Митько вину не признаёт.
По данным источника "Интерфакса", в Китай была передана информация по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Согласно данным следствия, эти материалы Митько собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года.
При этом, по словам адвоката, в материалах следствия не указано, какая именно информация была передана китайским спецслужбам. Павлов также добавил, что любые документы, которые брал с собой учёный в заграничные поездки, касались только его научной или преподавательской деятельности.
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