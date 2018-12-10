Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В МВД объяснили "запрещенное" появление министра Колокольцева на съезд...
"Украина сама должна заботиться о своей судьбе": Ветеран ЦРУ посоветов...
Эксперт: Перепродажа самого себя — отличительная черта экс-главы ФБР
Рецепт от Всемирного Банка для России: Приватизация 2.0, приток мигрантов и пенс...
Главная / Политика

Шпион ЦРУ исповедался британским СМИ и попросил Трампа обменять его у России

10 декабря 2018, 05:24  •  206 • Политика
Британские СМИ опубликовали "исповедь" пойманного в России шпиона ЦРУ, в которой он рассказывает, как плохо ему живется в российской тюрьме, и просит Трампа обменять его.
Британские СМИ опубликовали "исповедь" работавшего на ЦРУ экс-сотрудника МВД России Евгения Чистова, в которой он оправдывается за предательство Родины и просит президента США Дональда Трампа обменять его на какого-нибудь российского разведчика. Шпион жалуется, что в тюрьме ему живется несладко и он боится, что не доживет до конца 13-летнего тюремного срока.
Предатель утверждает, что передавал государственные секреты агентам ЦРУ не за деньги, а исключительно из любви к России и ненависти к ее нынешнему руководству. Однако четыре года назад его поймали, и теперь он сидит в холодной камере, приговоренный к 13 годам заключения.
"Я решил помочь США как друг. Будучи офицером полиции МВД России, я начал передавать информацию агентам ЦРУ", - публикует The Guardian "исповедь" шпиона.
Чистов жалуется, что в его камере очень холодно и, помимо него, в ней находится еще дюжина других мужчин, а на обед его кормят "супом из гнилой капусты". Чтобы еще сильнее разжалобить читателей, Чистов вспоминает своих родителей-пенсионеров.
"Я хочу обратиться к президенту (США) с призывом провести обмен", - переходит к сути своей "исповеди" Чистов.
Он просит у Трампа обменять его и помочь с переездом с семьей в Соединенные Штаты.
Напомним, что бывший сотрудник ГУ МВД по Московской области Евгений Чистов был пойман и признан виновным в совершении госизмены в форме шпионажа. По данным следствия, он сам вышел на контакт с ЦРУ и предложил за деньги передавать государственные секреты России. Решением суда он приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

206
Источник
Похожие новости
10 декабря 2018, 02:09
Эксперт: Перепродажа самого себя — отличительная черта экс-главы ФБР
09 декабря 2018, 09:54
″Европе надоело читать лекции глобалистам″: Французский майдан дошел до сердца Евросоюза
09 декабря 2018, 09:54
″Россия противостоит всему миру″: Порошенко попросил Европу и США заблокировать порты русским кораблям

09 декабря 2018, 22:54
Франция ищет "российский след" в протестах "желтых жилетов" в Париже
09 декабря 2018, 19:39
″Желтые жилеты″ - дубль ″Красного мая″: Во Франции припомнили США майдан против де Голля
10 декабря 2018, 02:09
В МВД объяснили "запрещенное" появление министра Колокольцева на съезде "Единой России"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
07 декабря 2018, 12:24
Русские С-300 Асада не спасут: Израиль продолжает бомбить Сирию
07 декабря 2018, 15:39
"Путинский режим совсем слетел с катушек!": В Сети показали либералам французский "майдан"
08 декабря 2018, 07:54
"Нацизма на Украине нет": Порошенко сфотографировался с солдатом с эмблемой дивизии СС на груди - фото
05 декабря 2018, 00:09
С томосом и автокефалией Порошенко и Украину обвели вокруг пальца
07 декабря 2018, 02:39
Спор Лукашенко с Путиным заставил белорусского дипломата вспомнить, кто «поднимал» Россию
06 декабря 2018, 02:09
Разговор с Дмитрием Медведевым 2018: прямая онлайн-трансляция
05 декабря 2018, 18:09
«Теперь смейтесь над своими "героями"»: Чичерина показала истинное лицо ВСУ - фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.