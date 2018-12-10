Шпион ЦРУ исповедался британским СМИ и попросил Трампа обменять его у России

Британские СМИ опубликовали "исповедь" пойманного в России шпиона ЦРУ, в которой он рассказывает, как плохо ему живется в российской тюрьме, и просит Трампа обменять его.

Британские СМИ опубликовали "исповедь" работавшего на ЦРУ экс-сотрудника МВД России Евгения Чистова, в которой он оправдывается за предательство Родины и просит президента США Дональда Трампа обменять его на какого-нибудь российского разведчика. Шпион жалуется, что в тюрьме ему живется несладко и он боится, что не доживет до конца 13-летнего тюремного срока.

Предатель утверждает, что передавал государственные секреты агентам ЦРУ не за деньги, а исключительно из любви к России и ненависти к ее нынешнему руководству. Однако четыре года назад его поймали, и теперь он сидит в холодной камере, приговоренный к 13 годам заключения.

"Я решил помочь США как друг. Будучи офицером полиции МВД России, я начал передавать информацию агентам ЦРУ", - публикует The Guardian "исповедь" шпиона.

Чистов жалуется, что в его камере очень холодно и, помимо него, в ней находится еще дюжина других мужчин, а на обед его кормят "супом из гнилой капусты". Чтобы еще сильнее разжалобить читателей, Чистов вспоминает своих родителей-пенсионеров.

"Я хочу обратиться к президенту (США) с призывом провести обмен", - переходит к сути своей "исповеди" Чистов.

Он просит у Трампа обменять его и помочь с переездом с семьей в Соединенные Штаты.

Напомним, что бывший сотрудник ГУ МВД по Московской области Евгений Чистов был пойман и признан виновным в совершении госизмены в форме шпионажа. По данным следствия, он сам вышел на контакт с ЦРУ и предложил за деньги передавать государственные секреты России. Решением суда он приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима.