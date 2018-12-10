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Шпион ЦРУ исповедался британским СМИ и попросил Трампа обменять его у России
10 декабря 2018, 05:24 • 206 • Политика
Британские СМИ опубликовали "исповедь" пойманного в России шпиона ЦРУ, в которой он рассказывает, как плохо ему живется в российской тюрьме, и просит Трампа обменять его.
Британские СМИ опубликовали "исповедь" работавшего на ЦРУ экс-сотрудника МВД России Евгения Чистова, в которой он оправдывается за предательство Родины и просит президента США Дональда Трампа обменять его на какого-нибудь российского разведчика. Шпион жалуется, что в тюрьме ему живется несладко и он боится, что не доживет до конца 13-летнего тюремного срока.
Предатель утверждает, что передавал государственные секреты агентам ЦРУ не за деньги, а исключительно из любви к России и ненависти к ее нынешнему руководству. Однако четыре года назад его поймали, и теперь он сидит в холодной камере, приговоренный к 13 годам заключения.
Чистов жалуется, что в его камере очень холодно и, помимо него, в ней находится еще дюжина других мужчин, а на обед его кормят "супом из гнилой капусты". Чтобы еще сильнее разжалобить читателей, Чистов вспоминает своих родителей-пенсионеров.
Он просит у Трампа обменять его и помочь с переездом с семьей в Соединенные Штаты.
Напомним, что бывший сотрудник ГУ МВД по Московской области Евгений Чистов был пойман и признан виновным в совершении госизмены в форме шпионажа. По данным следствия, он сам вышел на контакт с ЦРУ и предложил за деньги передавать государственные секреты России. Решением суда он приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима.
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