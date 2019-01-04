Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, является не только гражданином Соединённых Штатов, но и британским подданным. Как утверждает издание The Times, сотрудники американского посольства связались с британским с целью "проинформировать их об аресте господина Уилана и о его статусе в качестве подданного Великобритании".



Газета также сообщает новые биографичные факты из жизни арестованного. Он родился в Канаде в семье выходцев из Великобритании, но когда стал совершеннолетним, переехал в США.

Издание также делает свои выводы о том, что новые открывшиеся факты могут "добавить напряжения в отношении Москвы и Лондона".

Ранее стало известно, что морпеха Пола Уилана, задержанного ФСБ в Москве за шпионаж, увольняли из армии США за воровство, выяснили СМИ. Это произошло после того, как Уилан принял участие в военной миссии в Ираке.