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Шпион Пол Уилан — подданный Британии — The Times
04 января 2019, 10:09 • 137 • Политика
Арестованный российской стороной по подозрению в шпионаже Пол Уилан является подданным Великобритании, сообщила газета The Times.
Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, является не только гражданином Соединённых Штатов, но и британским подданным. Как утверждает издание The Times, сотрудники американского посольства связались с британским с целью "проинформировать их об аресте господина Уилана и о его статусе в качестве подданного Великобритании".
Газета также сообщает новые биографичные факты из жизни арестованного. Он родился в Канаде в семье выходцев из Великобритании, но когда стал совершеннолетним, переехал в США.
Издание также делает свои выводы о том, что новые открывшиеся факты могут "добавить напряжения в отношении Москвы и Лондона".
Ранее стало известно, что морпеха Пола Уилана, задержанного ФСБ в Москве за шпионаж, увольняли из армии США за воровство, выяснили СМИ. Это произошло после того, как Уилан принял участие в военной миссии в Ираке.
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