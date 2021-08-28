Шойгу заявил о "ползучей" угрозе из Афганистана: "Не хотелось бы, чтобы в ОДКБ это перешло"

Шойгу считает правильными предупреждающие действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана. Он не исключил перехода боевиков из Афганистана в страны ОДКБ.

Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил об угрозе перехода боевиков из Афганистана в страны ОДКБ. В этой связи глава Минобороны призвал к усилению и углублению военного сотрудничества между государствами, входящими в эту организацию.

Шойгу подчеркнул, что произошедшие в Афганистане события наглядно продемонстрировали, что предпринятые ОДКБ действия в связи с выходом американских войск из страны были верными. Поэтому нужно продолжать действовать в том же русле.

Нам бы не хотелось, чтобы на наши территории, территории стран ОДКБ, всё это перешло и переползло,

- сказал Шойгу о боевиках и наркотрафике из Афганистана.

Напомним, что Россия плотно сотрудничает с Таджикистаном, Киргизией и Казахстаном, которые находятся в непосредственной близости от Афганистана. Недавно были проведены совместные учения, а также действует программа по перевооружению армий этих стран.