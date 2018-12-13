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Шойгу заявил о «привилегированном» партнерстве с Индией

13 декабря 2018, 14:39  •  100 • Политика
Глава Минобороны России рассказал о том, что военное сотрудничество с Индией развивается эффективно, несмотря на политическое давление со стороны ряда других стран.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Индии Нирмалой Ситхараман.
По словам политика, кооперация между Нью-Дели и Москвой в сфере передачи технологий производства вооружений и военной техники находится на беспрецедентном уровне. При этом стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.
«Наша кооперация распространяется на самые чувствительные сферы», - пояснил он.
Не стоит забывать, что РФ смогла заключить с Индией контракты на поставки ЗРК С-400 и фрегатов проекта 11356, хотя этому активно пытались помешать США, угрожавшие санкциями. Наблюдается активное взаимодействие между военными двух стран, а также расширяется практика обмена делегациями.
«Это позволяет приумножать полезный опыт строительства и реформирования армии и флота, планирования и организации мероприятий оперативной и боевой подготовки», - добавил российский политик.
В четверг также состоялось заседание межправкомиссии по ВТС, в рамках которого были подведены итоги деятельности за 2018 год. Стороны наметили пути реализации договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
«Особо привилегированное стратегическое партнерство наших стран базируется на общности подходов к решению глобальных региональных проблем, духовной близости наших великих культур», - поведал Шойгу.

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