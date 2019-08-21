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Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
21 августа 2019, 13:09 • 97 • В России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу взялся за обустройство новых рубежей обороны на "западном стратегическом направлении". Так наши военные называют "окна в Европу", через которые наши войска гнали остатки войск Наполеона и Гитлера.
"Военно-политическая обстановка на западных границах России остается напряженной. Она характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией. Чтобы нейтрализовать эти угрозы, Россия реализует комплекс мер", - заявил министр, открывая в среду заседание коллегии Минобороны.
Ответными мерами предусмотрены поставки в округ до конца 2019 года свыше 1,3 тысяч единиц новой и модернизированной техники, а также продолжится комплектование войск контрактниками — их в этом году отобрано более 9 тысяч человек.
"Основные усилия командования округа направлены на проведение российско-белорусского оперативного учения "Щит Союза – 2019", которое завершит двухгодичный цикл совместной подготовки. Учение носит исключительно оборонительный характер, - подчеркнул Шойгу.
Уже за закрытыми дверями офицеры и генералы обсудили развитие, согласно майских указов главы государства Владимира Путина, войск в Западном и Восточном военных округах на 2019-2025 годы.
Усиливать армию планируют не только техникой и контрактниками, но и проверенными в боях генералами. На коллегии министр представил нового члена коллегии военного ведомства — своего заместителя Юнус-Бека Евкурова.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил на коллегии ведомства своего нового заместителя Юнус-Бека Евкурова.Фото: Министерство обороны РФ
Напомним, 19 августа командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен заявил, что США подбираются к российским границам, и это провоцирует и вынуждает Москву проводить военные учения. Он выразил обеспокоенность тем, что Норвегия находится в районе, где потенциально возможна конфронтация России и НАТО. А издание Die Welt сообщило, что в случае вооруженного конфликта с НАТО Россия может провести внезапное нападение ограниченного масштаба на европейские государства.
"Заявление немецких экспертов об угрозе НАТО со стороны России - одно из звеньев цепи антироссийской западной пропаганды, таких планов у России не было и нет, - заявили в комитете по обороне Госдумы России.
Очевидно, что Запад все больше раздражает Россия, которая имеет не только новейшее вооружение и подготовленную армию, но и огромное число граждан, которые прошли службу в армии и имеют большой опыт мобилизации.
Эксперты "КП" также отмечают, что подобная напряженность на рубежах России наступает каждый раз, когда военные НАТО выпрашивают у Конгресса США средства на оборону или развитие новых наступательных вооружений.
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