Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией

Минобороны России готово сотрудничать с военным ведомством Франции настолько тесно, насколько готовы французские военные. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с французской коллегой Флоранс Парли, пишет «РИА Новости».

По словам российского министра, на прошлой неделе они провели разговор, в котором обсудили общие интересы и тему безопасности в Европе. По словам Шойгу, главы военных ведомств на данный момент проделали хороший путь для сближения взглядов.

3 сентября Шойгу провел телефонные переговоры с Парли. Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что телефонный разговор был проведен с целью подготовки российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, который состоится в Москве 9 сентября. Мероприятие пройдет в формате «2+2» — помимо министров обороны, в нем примут участие представители внешнеполитических ведомств.

Сообщалось, что вместе с Парли в Москву прибудет глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан.