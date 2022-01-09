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Шойгу заявил о большой войне: "Проигрывать мы не имеем права"

09 января 2022, 12:45  •  281 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о большой информационной войне, в которой русские не имеют права проигрывать.
Сейчас развёрнута информационная война: в частности, идёт активная кампания по дискредитации миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.
Информационная война, которая идёт на всех фронтах. И проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права,
- сказал Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Звезда".
Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России даёт отпор недостоверной информации, которую распространяют заграничные СМИ и политики, уточнил Шойгу.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл несколько телефонных переговоров с лидерами стран ОДКБ в связи с ситуацией в Казахстане. Он также несколько раз связывался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсуждали действия миротворческого контингента ОДКБ в республике.

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