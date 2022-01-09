Шойгу заявил о большой войне: "Проигрывать мы не имеем права"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о большой информационной войне, в которой русские не имеют права проигрывать.

Сейчас развёрнута информационная война: в частности, идёт активная кампания по дискредитации миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.

Информационная война, которая идёт на всех фронтах. И проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права,

- сказал Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Звезда".

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России даёт отпор недостоверной информации, которую распространяют заграничные СМИ и политики, уточнил Шойгу.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл несколько телефонных переговоров с лидерами стран ОДКБ в связи с ситуацией в Казахстане. Он также несколько раз связывался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсуждали действия миротворческого контингента ОДКБ в республике.