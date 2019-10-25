Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Люди с опытом: в Сирию прибыли российские полицейские
Сирии бы не было на карте: чего добились войска России
Россия сильна, но рискует потерять часть территорий: Эксперт спрогнозировал войн...
Щучья экспертиза
Главная / В России

Шойгу заявил, что Запад пытается рассорить Россию и Белоруссию

25 октября 2019, 16:24  •  72 • В России

Любое действие рождает противодействие: Москва и Минск вынуждены принимать меры в связи с наращиванием боевого потенциала НАТО в непосредственной близости у границ Союзного государства России и Белоруссии. Об этом на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

- В противовес размещению войск североатлантического блока у наших границ и реализации натовской инициативы "4 по 30" мы вынуждены принимать ответные меры оборонительного характера. В этих целях наращиваем потенциал наших войск, осуществляем их плановое перевооружение, - рассказал Шойгу об обстановке на Западном стратегическом направлении, которая по оценке Шойгу, "остается напряженной".

Глава военного ведомства рассказал о том, что в Польше НАТО продолжает наращивать воинский контингент и наступательные вооружения, разворачивает комплекс противоракетной обороны США, как в Румынии.

- На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности, - отметил Шойгу.

Тут можно припомнить северный вояж трех военных атташе посольства США, которые открыто прорывались в режимные населенные пункты. И также нагло они себя по всем направлениям. Куда так торопятся?

Шойгу разъяснил натовскую инициативу "4x30". Оказывается она подразумевает, что в случае войны союзники обязуются в случае необходимости предоставить 30 батальонов, 30 эскадрилий и 30 боевых кораблей в распоряжение НАТО во временной промежуток в 30 дней. То есть речь идет о глобальной мобилизации в Европе.

Но сможем ли мы своевременно мобилизоваться? Министр отметил, что для этого в сентябре-октябре были успешно проведены учения "Щит Союза–2019", "Взаимодействие-2019", "Эшелон-2019" и "Поиск-2019", которые позволили задействовать более 12-ти тысяч военнослужащих и 950 единиц военной техники.

- На этом фоне ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран. Свою же агрессивную военную политику Запад оправдывает надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России, - обратил внимание Шойгу.

Отметим, что с военнослужащие получают не только необходимые боевые навыки. С ними работают медики и психологи, которые учат их преодолевать страх, тяготы и лишения военной службы. С моральным духом в войсках полный порядок. И самый распространенный комментарий военнослужащих на расширение НАТО сегодня в войсках примерно такой: "Давно мы не делили Польшу".

Но Польша это лишь внешняя часть айсберга. То, что сегодня происходит в Европе - внешняя перестройка НАТО, которую повлек выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

- Это угроза системе стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причем не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - предупредил Шойгу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
25 октября 2019, 01:39
«Били по почкам, по кистям, по голове»: что говорят о перестрелке в Ростовской области родственники и знакомые погибших
25 октября 2019, 00:09
К чему приведет договоренность Путина и Эрдогана о прекращении военной операции Турции в Сирии
24 октября 2019, 17:39
«Полиграф брехни» Зеленский спустит на тормозах
25 октября 2019, 16:24
Шойгу заявил, что Запад пытается рассорить Россию и Белоруссию
25 октября 2019, 16:24
Путину рассказали о переходе таможни на цифру
24 октября 2019, 19:09
Зарубежный манёвр: российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2019, 01:39
«Били по почкам, по кистям, по голове»: что говорят о перестрелке в Ростовской област...
25 октября 2019, 08:09
«Наращивают напряжённость в отношениях с Россией»: в бундестаге выступили за вывод ам...
25 октября 2019, 11:24
Политолог оценил заявление Киева о прокачке Россией газа через Украину
25 октября 2019, 01:39
«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвр...
25 октября 2019, 11:39
Сценарий Запада рушится: "Бриллиантовые глаза" раскроют правду о катастрофе...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2019, 15:39
«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять России и Китаю
20 октября 2019, 21:09
Был сговор? Кому выгодна турецкая операция в Сирии
25 октября 2019, 11:39
Сценарий Запада рушится: "Бриллиантовые глаза" раскроют правду о катастрофе "Боинга МН17"
25 октября 2019, 01:39
«Били по почкам, по кистям, по голове»: что говорят о перестрелке в Ростовской области родственники и знакомые погибших
19 октября 2019, 18:54
«Королева разжигателей войны вышла из-за кулис»: Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
19 октября 2019, 15:54
«Не успели поджечь»: что американцы бросили в Сирии
24 октября 2019, 03:09
Украину ждет год "разочарования и горечи": Эксперт вынес приговор команде Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.