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Шойгу заявил, что Запад пытается рассорить Россию и Белоруссию
25 октября 2019, 16:24 • 72 • В России
Любое действие рождает противодействие: Москва и Минск вынуждены принимать меры в связи с наращиванием боевого потенциала НАТО в непосредственной близости у границ Союзного государства России и Белоруссии. Об этом на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
- В противовес размещению войск североатлантического блока у наших границ и реализации натовской инициативы "4 по 30" мы вынуждены принимать ответные меры оборонительного характера. В этих целях наращиваем потенциал наших войск, осуществляем их плановое перевооружение, - рассказал Шойгу об обстановке на Западном стратегическом направлении, которая по оценке Шойгу, "остается напряженной".
Глава военного ведомства рассказал о том, что в Польше НАТО продолжает наращивать воинский контингент и наступательные вооружения, разворачивает комплекс противоракетной обороны США, как в Румынии.
- На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности, - отметил Шойгу.
Тут можно припомнить северный вояж трех военных атташе посольства США, которые открыто прорывались в режимные населенные пункты. И также нагло они себя по всем направлениям. Куда так торопятся?
Шойгу разъяснил натовскую инициативу "4x30". Оказывается она подразумевает, что в случае войны союзники обязуются в случае необходимости предоставить 30 батальонов, 30 эскадрилий и 30 боевых кораблей в распоряжение НАТО во временной промежуток в 30 дней. То есть речь идет о глобальной мобилизации в Европе.
Но сможем ли мы своевременно мобилизоваться? Министр отметил, что для этого в сентябре-октябре были успешно проведены учения "Щит Союза–2019", "Взаимодействие-2019", "Эшелон-2019" и "Поиск-2019", которые позволили задействовать более 12-ти тысяч военнослужащих и 950 единиц военной техники.
- На этом фоне ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран. Свою же агрессивную военную политику Запад оправдывает надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России, - обратил внимание Шойгу.
Отметим, что с военнослужащие получают не только необходимые боевые навыки. С ними работают медики и психологи, которые учат их преодолевать страх, тяготы и лишения военной службы. С моральным духом в войсках полный порядок. И самый распространенный комментарий военнослужащих на расширение НАТО сегодня в войсках примерно такой: "Давно мы не делили Польшу".
Но Польша это лишь внешняя часть айсберга. То, что сегодня происходит в Европе - внешняя перестройка НАТО, которую повлек выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
- Это угроза системе стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причем не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - предупредил Шойгу.
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