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Шойгу: Запад пытался сорвать создание Союзного государства с Белоруссией

27 октября 2020, 14:35  •  34 • Политика
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Министр осудил вмешательство внешних стран для незаконной смены власти в республике
"Цветная революция", которая вспыхнула в Белоруссии после президентской кампании в августе 2020 года, была призвана сорвать интеграционный процесс по объединению Республики с Россией. Такое заявление сделал сегодня, 27 октября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время выступления в совместной коллегии военных ведомств обоих государств.
Шойгу добавил, что осуждает со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным действия по срыву тесного установления взаимоотношений между Россией и Белоруссией и считает неприемлемым попытку совершения вмешательства во внутренние дела других государств.
Глава Минобороны России также сообщил, что Штаты с рядом государств намерены расшатать ситуацию внутри нескольких стран путем организации "цветных революций", совершенно игнорируя суверенность государств, в которых Белый дом пытается сменить действующий строй с применением отработанных технологий.
Министр добавил, что Белоруссия остается стратегическим союзником России, с которым необходимо продолжать сотрудничать в условиях нестабильной геополитики, сообщает РИА "Новости".
Не так давно сообщалось, что в сентябре состоялся рабочий визит Шойгу в Минск. Министр обсудил с белорусскими властями возможности двустороннего военного сотрудничества.
Политолог Евгений Спицын заявил ранее, что интеграция с Россией является единственным путем для спасения Республики.

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