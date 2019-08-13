Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский решил упростить получение гражданства Украины для россиян за «особые з...
Сын Пети сдал папу
"Внутреннее дело": В Крыму ответили на негодование Вашингтона из-за ви...
Наш новый враг Алексей Венедиктов
Главная / В России

Шойгу заложил в Калининграде нахимовское училище

13 августа 2019, 16:39  •  751 • В России

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища.

- Сегодня здесь, на калининградской земле, которая так богата флотскими традициями, мы даем старт строительству филиала прославленного Нахимовского военно-морского училища. Его создание завершит формирование сети училищ по всей стране и на всех флотах, - заявил Шойгу на торжественном мероприятии.

Глава военного ведомства выразил уверенность, что 1 сентября следующего года первые нахимовцы Калининграда и Калининградской области переступят порог учебного заведения.

Журналистов ознакомили с планом строительства филиала. Согласно документа в первую очередь будут возведены учебно-административный корпус с кабинетами и аудиториями, актовым залом и библиотекой, столовая на 620 мест, медпункт, корпус дополнительного образования, два спальных корпуса, крытый спорткомплекс и стадион. На втором этапе строители поднимут крытую автостоянку и спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком.

Планируется, что 1 сентября 2020 года в Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища сядут за парты 560 воспитанников.

После торжественного мероприятия военного ведомства встретился с ветеранами и понаблюдал за конкурсом Армейских международных игр "Морской десант" на полигоне "Хмелевка". В них приняли участие команды Китая, Ирана, Венесуэлы и России.

Армейские международные игры будут проходить до 17 августа. В них принимают участие команды 39 государств общей численностью более 5 тысяч человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят на 21 полигоне десяти стран.

СПРАВКА "КП"

В настоящее время филиалы нахимовского училища действуют в Санкт-Петербурге (считается головным, образовано в 1944 году) во Владивостоке (Тихоокеанский флот), Севастополе (Черноморский флот) и Мурманске (Северный флот).

В октябре 2018 года Шойгу предложил открыть в Калининградской области филиал нахимовского военно-морского училища, так как Балтийский флот единственный, где пока нет подобного учебного заведения.

Здания и сооружения нового училища в стиле современной эклектики с элементами Прусской архитектуры с кирпичной фактурой характерной цветовой гаммы возведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



751
Источник
Похожие новости
13 августа 2019, 14:54
От повара до юриста: опубликован список самых востребованных профессий в России
13 августа 2019, 16:39
Зеленский решил упростить получение гражданства Украины для россиян за «особые заслуги» перед Незалежной
13 августа 2019, 16:39
Владимир Жириновский: Мы должны создать свою фракцию в Мосгордуме!
13 августа 2019, 16:39
В Кремле заявили, что катастрофа под Архангельском не несет угрозы стране
13 августа 2019, 16:39
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
13 августа 2019, 16:39
Дмитрий Песков: Нужно четко различать мирные протесты и массовые беспорядки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2019, 16:09
Прекратить убийства, дать особый статус: Кремль поставил Украине условия по Донбассу
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе - СМИ
08 августа 2019, 01:54
Крым - не русский. Эрдоган в ходе конференции с Зеленским сделал заявление
09 августа 2019, 07:09
Встретились, расцеловались, но что-то пошло не так: Зеленский не подписал заявление с Варфоломеем
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшнее ядерного
09 августа 2019, 02:09
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
10 августа 2019, 02:39
"Зеленскому немного обидно": Скабеева посмеялась над "забытым" президентом Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.