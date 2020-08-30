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Шойгу загонял альянс. Истребители НАТО вынуждены были кружить над пятью морями из-за русских

30 августа 2020, 09:30  •  37 • Политика
Министр обороны РФ Сергей Шойгу окончательно загонял Североатлантический альянс. Истребители НАТО были вынуждены кружить над пятью морями, чтобы сопровождать русские самолёты, задействованные в учениях.
В российских учениях "Океанский щит - 2020" приняли участие 33 самолёта, 15 вертолётов, а также несколько беспилотников морской авиации. В частности, одновременный вылет совершили 10 противолодочных самолётов Ту-142, которые проложили курс над водами Чёрного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей и над морем Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути.
Самолёты, решающие задачи в дальней морской зоне, сопровождались истребителями стран НАТО, - отметил командующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, который руководил учениями.
Он добавил, что российские лётчики строго соблюдали международные правила осуществления полётов и продемонстрировали высокий уровень профессионализма.
Отметим, что Россия в свою очередь также регулярно поднимает в воздух истребители для сопровождения натовских самолётов, слишком близко подлетающих к российской границе. Чаще всего речь идёт о самолётах-разведчиках США, Норвегии и Великобритании.

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