Шойгу загонял альянс. Истребители НАТО вынуждены были кружить над пятью морями из-за русских

В российских учениях "Океанский щит - 2020" приняли участие 33 самолёта, 15 вертолётов, а также несколько беспилотников морской авиации. В частности, одновременный вылет совершили 10 противолодочных самолётов Ту-142, которые проложили курс над водами Чёрного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей и над морем Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути.

Самолёты, решающие задачи в дальней морской зоне, сопровождались истребителями стран НАТО, - отметил командующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, который руководил учениями.

Он добавил, что российские лётчики строго соблюдали международные правила осуществления полётов и продемонстрировали высокий уровень профессионализма.

Отметим, что Россия в свою очередь также регулярно поднимает в воздух истребители для сопровождения натовских самолётов, слишком близко подлетающих к российской границе. Чаще всего речь идёт о самолётах-разведчиках США, Норвегии и Великобритании.