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Шойгу задали вопрос о повестке СБУ. Он не сдержал сарказма
29 августа 2021, 19:05 • 223 • Политика
Сергею Шойгу задали вопрос о повестке СБУ с требованием прибыть на Украину для осуществления местными правоохранителями следственных мероприятий и выдачи русскому министру обороны "письменного подозрения". Он в своём ответе не сдержал сарказма: "Виноват, исправлюсь".
Главу Министерства обороны Сергея Шойгу в эфире "России 1" спросили о скандале с обвинениями в его адрес со стороны Киева.
Летом СБУ разместила на своём портале повестку на имя русского министра обороны с требованием прибыть в Мариуполь для осуществления местными правоохранителями следственных мероприятий. Там ему пообещали выдать "письменное подозрение".
Шойгу инкриминируют якобы формирование незаконных военных отрядов, спровоцировавшее гибель граждан. При этом каких-либо внятных аргументов украинской стороной представлено не было.
Журналист русского телеканала поинтересовался у министра об этой повестке. Шойгу в своём ответе не смог сдержать сарказма:
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