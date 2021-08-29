Шойгу задали вопрос о повестке СБУ. Он не сдержал сарказма

Сергею Шойгу задали вопрос о повестке СБУ с требованием прибыть на Украину для осуществления местными правоохранителями следственных мероприятий и выдачи русскому министру обороны "письменного подозрения". Он в своём ответе не сдержал сарказма: "Виноват, исправлюсь".

Главу Министерства обороны Сергея Шойгу в эфире "России 1" спросили о скандале с обвинениями в его адрес со стороны Киева.

Летом СБУ разместила на своём портале повестку на имя русского министра обороны с требованием прибыть в Мариуполь для осуществления местными правоохранителями следственных мероприятий. Там ему пообещали выдать "письменное подозрение".

Шойгу инкриминируют якобы формирование незаконных военных отрядов, спровоцировавшее гибель граждан. При этом каких-либо внятных аргументов украинской стороной представлено не было.

Журналист русского телеканала поинтересовался у министра об этой повестке. Шойгу в своём ответе не смог сдержать сарказма: