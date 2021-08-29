Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
Главная / Политика

Шойгу задали вопрос о повестке СБУ. Он не сдержал сарказма

29 августа 2021, 19:05  •  223 • Политика
Сергею Шойгу задали вопрос о повестке СБУ с требованием прибыть на Украину для осуществления местными правоохранителями следственных мероприятий и выдачи русскому министру обороны "письменного подозрения". Он в своём ответе не сдержал сарказма: "Виноват, исправлюсь".
Главу Министерства обороны Сергея Шойгу в эфире "России 1" спросили о скандале с обвинениями в его адрес со стороны Киева.
Летом СБУ разместила на своём портале повестку на имя русского министра обороны с требованием прибыть в Мариуполь для осуществления местными правоохранителями следственных мероприятий. Там ему пообещали выдать "письменное подозрение".
Шойгу инкриминируют якобы формирование незаконных военных отрядов, спровоцировавшее гибель граждан. При этом каких-либо внятных аргументов украинской стороной представлено не было.
Журналист русского телеканала поинтересовался у министра об этой повестке. Шойгу в своём ответе не смог сдержать сарказма:
Виноват, исправлюсь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





223
Источник
Похожие новости
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
29 августа 2021, 06:15
"Апокалипсис сегодня": Витязева показала видео британской версии
29 августа 2021, 13:35
Политолог предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной
29 августа 2021, 09:55
Генерал: Черноморский флот полностью обнулил украинского "разрушителя Крымского моста"
29 августа 2021, 01:40
Новую атаку на русский язык в Казахстане скрыли за популярной игрушкой
29 августа 2021, 15:25
Президент Эстонии впала в "транс" во время исполнения гимна
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2021, 02:55
Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предупредили мир
25 августа 2021, 21:35
"Это катастрофа ": Журналистка об отказе украинцев спастись из Кабула на самолётах России
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
24 августа 2021, 19:00
Украинские военные вышли на улицы Москвы. Но их никто не остановил
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
25 августа 2021, 03:15
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.