Шойгу вылечил немецкое ковидосложнение

Автор:

Александр Цыганов

А затрепетали немцы, завибрировали! О "безвкусном" сравнении со Второй мировой войной залепетали. О "неслыханной провокации" захныкали.

И это ещё стоило только русским военным со всею своею вежественностью ответить на наглый призыв министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести переговоры с Москвой "с позиции силы" напоминанием о том, что немцы подобный подход уже пытались практиковать.

Вежливость русских военных

Оно ведь действительно – вежливо ответили.

Ведь что заявила агрессивная девушка с вызывающим забавные для русского уха ассоциации именем?

Выступая в бундестаге 25 ноября, она объявила, что российская "угроза стала ещё более явственной". Почему? Потому, что "российская сторона сделала масштабные инвестиции в модернизацию своих вооружённых сил", что "она располагает новыми видами вооружений", из-за чего "угроза значительно выросла". А потому, "если мы, выступая с позиции силы, хотим продвинуться в этих переговорах (в том числе и в переговорах о разоружении), нам нужно усилить свою позицию".

Ну, согласимся: когда к подобному призывает Вашингтон, то в Москве действительно начинают играть желваками, устраивать внезапные проверки войскам и считать количество боеголовок с учётом коэффициента перехода от технической к эксплуатационной производительности. Ну, на предмет определения, сколько их нужно для выемки потребного количества кубокилометров грунта для устроения канала между Канадой и Мексикой.

Когда к разговору с Россией с позиции силы призовёт, например, Киев, в Москве даже плечами пожать поленятся. Да и что обращать внимание на убогих, которые свой страшный и позорный разгром с окружением под Дебальцево предлагают занести в учебники по тактике в качестве своей победы?

Но вот когда об этом заговаривает немец… пусть вагинальный, или как там у них нынче в Европах принято женский пол толерантировать… Да не просто немец, а – в ранге министра обороны… Тут совсем другие ассоциации возникают.

Ну, например, напомнить вагинальному задире цифру два миллиона. Как помнится, каждый год к 9 мая кто-нибудь да вспомнит, чем прошлая попытка поговорить с Россией с позиции силы закончилась для такого количества немок. Тогда они ещё были. Это, конечно, само по себе грязная пропагандистская ложь, но вот лично я всегда предлагал с готовностью её принять. И даже возмутиться: что за бред! В составе русской армии в 1945 году было 11 миллионов солдат – а изнасиловано всего 2 миллиона немок? Чем эти русские варвары занимались там интересно, в Германии?

Потому как мы-то знаем, что ничего подобного не было. Бывали случаи, кто спорит. Но, во-первых, война, которая жестока сама по себе. Во-вторых, солдаты, что под смертью ходят. А в-третьих, после того, что немцы творили у нас в России, и в том числе с нашими женщинами, должны в ножки кланяться, что всю их Германию не вспахали и солью не засыпали, как римляне Карфаген.

Но это мы знаем. А эти ребятки пусть друг друга пуще пугают. После всего, что о русских европейцы наговорили за столетия, на наших воротах уже ничего не виснет. Зато для себя пусть запишут на подкорке: полезешь на Россию – закончится этим самым, ага. После того как ты уже сгниёшь под Смоленском.

А то вот мы оправдываемся, цифры приводим, приказы, расстрельные приговоры, когда подобное случалось, – это на них не действует. А вот сказали бы: да, и так будет с каждым, кто на Россию покусится, – глядишь, и вагинальная министерин с винегретным именем за язычком своим повнимательнее следила б…

Ах, да, вежливость военных!

Да, и жёлтенький в целом таблоид Bild утерял то ли нюх, то ли память, разразившись прямо бурей возмущения. Ну да. Я бы тоже согласился, что уважаемый генерал Игорь Конашенков достаточно безвкусно сравнил сказанное Аннегретой со Второй мировой войной. Надо было бы сравнить со вкусом. Отметил всего лишь, что немецкая "позиция силы" уже имела однажды трагические последствия для всего мира.

А надо было бы со вкусом напомнить, как немцы жалкими червячками ползли по волжскому льду, не в силах даже до плена добрести от голода и холода. Или как их ныне любимые американцы разносили жилые кварталы немецких городов в тлен и пепел. Как обгадился на виселице в Нюрнберге тогдашний аналог министра обороны Германии – пенисуальный, правда, но кто без недостатков? – Вильгельм Кейтель.

А уж чем закончилась его "позиция силы" для фюрера германского народа Адольфа Гитлера и в какой позиции он свой конец принял, нужно вообще через два предложения на третье напоминать. А то, оказывается, нынешние германские министры обороны это подзабыли.

Или лучше, чтобы нудными не прослыть, – просто сразу коврики подарить. На двоих. Чтобы было во что с партнёром номер два завернуть. Потом. После окончания разговора с русскими с позиции силы.

А Конашенков вежливо сожалеет: мол, Россия надеялась, что в Германии найдутся "политики в здравом уме", что поправили бы министра Крамп-Карренбауэр, "однако этого, к сожалению, не произошло". Да не понимают в европах вежливости! И сожалений – тоже! Они-то про себя тоже прекрасно всё знают. Даже те пресловутые обвинения в изнасилованиях – это же они с себя списали, со своих душ и морали! Они нам тогда не от фашистской сущности своей рабство несли и тотальное уничтожение – они сущность свою европейскую в том к нам несли!

Так что не прояви мы тогда большей силы, чем та, что нас убивать пришла, – сегодня они бы не об угрозе со стороны России верещали бы, а о том, сколько плетей непокорным русским рабам давать надо. Чтобы вежливы были…

Подлинная вежливость военных

При всём уважении к немцам, они – а прочие европейцы в особенности – вежливость подлинно ценят тогда, когда она с лязганьем стальных зубов демонстрируется. Американцы, например, так умеют. Европейцев презирают искренне, но зубом цыкнуть умеют, не отнять. Вот как старина Трамп на них четыре года цыкал. И что? Кряхтели европейцы, хныкали, за спиною кулачки сжимали – но ни о какой "позиции силы" и думать не смели.

Так что затрепетала и залепетала газетка "Бильд" о "неслыханной провокации", реагируя, по факту, на слова другого русского военного – министра обороны Сергея Шойгу. А тот как раз и вспомнил об одной из милых манер наших нынешних собеседников, когда они не боятся последствий своей "позиции силы", – страсти к безнаказанной охоте на гражданские цели. Напомнил Шойгу, что как раз в нынешнем году в Чёрном море обнаружили потопленный немецкими лётчиками госпитальный теплоход "Армения", что эвакуировал 6 ноября 1941 года из Севастополя раненых из 23 военных госпиталей, а также жителей города. От 4,5 до 10 тысяч человек (полных списков не было). Дети были. Красный крест присутствовал. Останки гражданских лиц были найдены в трюмах "Армении"…

Надо о таких эпизодах войны рассказывать? Конечно, отвечает министр Шойгу:

Об этом стоит помнить, особенно сейчас, когда в Германии учат нас, как жить. Это уже второй раз, когда немецкая глава Минобороны говорит, что с Россией надо разговаривать с позиции силы,

– провокационно и безвкусно напомнил он.

А потом вкусно сравнил:

Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причём ученицы, у которой мама или папа – директор школы. Она может себе всё позволить,

– это министр явно на США намекнул.

И лязгнул:

Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой. Не надо нам рассказывать, какие вы белые и пушистые. Вам ещё грехи ваших предков замаливать лет сто или больше.

И зубы – стальные такие…