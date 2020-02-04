Шойгу вручил награды последнему маршалу СССР Дмитрию Язову

- Хотел бы от всех нас поблагодарить вас и пожелать здоровья, здоровья, и еще раз здоровья. Все остальное мы постараемся для вас, - сказал министр обороны России Сергей Шойгу вручая маршалу Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В Минобороны России пояснили, что Дмитрий Язов получил очередную государственную награду за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. А медаль ему вручена как участнику Великой Отечественной войны: после годичной подготовки в Московском Краснознаменном пехотном училище имени Верховного Совета РСФСР, он уже в 1942 году попал на Ленинградский фронт, где шли ожесточенные бои.

Известно, что Язову тогда было 18 лет: воинскую присягу они принял семнадцатилетним в 1941 году, приписав себе год.

Министр также подарил маршалу книгу Николая Карамзина "История государства Российского".

Напомним, Дмитрий Язов является последним и единственным ныне здравствующим маршалом СССР. 8 ноября последнему министру оборону СССР (1987-1991 гг.) исполнилось 95 лет.

За годы войны Язов участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки германских войск. Дважды был ранен в бою. После первого ранения в ногу вернулся в строй через два месяца. Второе ранение, в голову и лицо, получил во время прорыва блокады Ленинграда в 1943 году.

В Минобороны России помнят заслуги министра в выводе советских войск с территории Афганистана.

Кстати, Язов стал бы последним маршалом, но в 1997 году бывший министр обороны Игорь Сергеев (скончался в 2006 году на 69-ом году жизни) получил звание маршала Российской Федерации.