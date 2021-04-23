Шойгу возвращает войска: С Зеленским разберётся Лукашенко

В Москве вчера состоялись переговоры глав России и Белоруссии, от которых ждали сенсаций, но всё прошло без громких заявлений, анонсированных Александром Лукашенко. И вот почему.

Анонсировали, анонсировали, да не выанонсировали

Прошедшая накануне встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко носила скорее повседневный характер, нежели переломный и прорывной. Причём тональность, уж неизвестно, вольно или невольно, задал президент Белоруссии, который лёгким ходом вышел из президентского самолёта, одетый в спортивном стиле и обутый в кеды.

Правда, на встречу с российским коллегой Лукашенко прибыл при полном параде: костюм-галстук полюс начищенные туфли. Но, несмотря на боевой прикид, никакой сенсации встреча не принесла. Не было заявлений об окончательном и бесповоротном объединении, на которое надеялись в России, и не было заявлений о баснословных кредитах, на которые рассчитывала белорусская сторона.

Пожалуй, помимо журналистов, по долгу службы обязанных следить за подобными мероприятиями, за встречей ещё более пристально наблюдали из-за рубежей обеих стран. Своим заявлением, что после встречи с президентом России Александр Лукашенко сделает какое-то сенсационное заявление о документе, который он подпишет "впервые за 25 лет", президент Белоруссии ускорил неестественный способ производства кирпичей у оппозиционных белорусских персонажей, которые тут же принялись кричать, что скоро белорусам нужно будет становиться под ружье, чтобы "защитить свой суверенитет". Такое заявление сделала Тихановская, его поспешили размножить оппозиционные телеграм-каналы и сайты. Но после этих воинственных заявлений вся оппозиция, вероятно, ушла вооружаться, поскольку больше о встрече не было сказано ни слова.

Что было

На протокольной части переговоров для прессы Александр Лукашенко, вероятно, посмотрев накануне выступление Путина с посланием Федеральному Собранию, тоже заговорил про отрисовку линий:

Но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать просто, в том числе и безопасность, оборона нашего Союзного государства. Хотя в общем-то, наверное, пока справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно.

Многие аналитики сошлись во мнении, что Лукашенко завуалированно обратился к Зеленскому, который накануне предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса". Причём что-то подсказывает, что, если президент России согласится на подобную встречу, Зеленский скажется больным и никуда не поедет.

Тем не менее Александр Лукашенко попенял молодому клоуну с Украины:

Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно, дипломатично себя вести, кроме всего прочего. Это касается Донбасса,

– обратился президент Белоруссии к Владимиру Путину.

Что будет

После протокольной части президенты удалились для переговоров тет-а-тет, о которых после их окончания не было сказано ни слова, отчего аналитики принялись выстраивать разного рода версии. Самые правдоподобные и обоснованные:

– стороны договорились о сопряжении вооружённых сил России и Белоруссии, что позволит укрепиться России на западных рубежах;

– российская сторона обеспечит финансирование социальных программ для ликвидации напряжения в белорусском обществе;

– стороны будут на практике унифицировать налоговую систему, о чём был обстоятельный разговор ещё накануне с Мишустиным.

Закрытая часть встречи продолжалась почти четыре часа, после завершения переговоров не было сказано ни слова о содержании и решениях, принятых президентами.

Чем сердце успокоится

После встречи оппозиционные белорусские аналитики принялись комментировать итоги в духе "зачем ездил", но были и некоторые здравые мнения, на которых хочется остановиться. Так, основатель сайта Mogilev.Online Пётр Кузнецов сказал, что "вообще, фишка таких ситуаций, когда по итогам едва ли не эпохальных переговоров официоз не выдаёт никакой значимой информации, в том, что более-менее объективно судить об их сути можно через несколько дней".

Были мнения и о том, что встреча двух президентов была посвящена не отношениям в рамках Союзного государства, а имела мировой геополитический характер. Так, Максим Саморуков, заместитель главного редактора Carnegie.ru, эксперт по внешней политике России, заявил:

Встреча не имела никакого отношения к белорусско-российским отношениям, а была связана только с российско-американскими отношениями. И то, что по итогу этой встречи ничего особенного мы не услышали, говорит о том, что это была деэскалация отношений России с США. Путин и Байден поговорили по телефону и, вероятно, готовы сбавить напряжение.

Косвенно это достаточно неожиданное мнение подтверждает и мягкое обращение силовиков на несанкционированных митингах по поддержке "всего хорошего против всего плохого", и заявление министра обороны России Сергея Шойгу о возвращении российских вооружённых сил в места постоянной дислокации, и заявление Ангелы Меркель о том, что "Северный поток - 2" будет достроен.

Ещё одна примечательная особенность в этой системе – Александр Лукашенко является очень важной, если не ключевой частью дипломатической игры России. И его громкий анонс о судьбоносном заявлении по итогам встречи с Путиным показывает, что не так важно, является де-юре Белоруссия частью России или нет, де-факто это уже Россия. И отрадно, что белорусский лидер косвенно пнул Джозефа Джозефовича Байдена, чтобы тот пошёл на попятную в своём давлении на нашу страну.