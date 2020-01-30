Шойгу: военнослужащие с госнаградами получат скидки от банков

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и представители ведущих банков России в среду в ходе первой в этом году Коллегии Минобороны России подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в частности в сфере социальных преференций военнослужащим.

- Мы продолжаем реализацию программы лояльности "Партнеры Армии России". В рамках ее пилотного проекта разработаны соглашения о стратегическом сотрудничестве Минобороны с ведущими банками России, - заявил министр.

Шойгу отметил, что согласно соглашению, отдельные категории военнослужащих смогут получать скидки в магазинах "Военторг" при расчете за покупки зарплатными картами.

- Уверен, что такое взаимодействие – это еще один шаг на пути повышения уровня жизни наших военнослужащих, - отметил глава военного ведомства.

В Минобороны отметили, что данным соглашением для военнослужащих, имеющих государственные награды, предусмотрена система скидок (до 20%) по трем категориям. Система скидок будет действовать по всей стране в сети магазинов "Армия России" и "Военторг".