Шойгу: военная активность НАТО - беспрецедентна

"Сотрудничество военных ведомств государств – участников СНГ развивается на фоне беспрецедентной военной активности НАТО, в условиях демонтажа стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы со стороны США", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая в среду на заседании Совета министров обороны (СМО) государств – участников СНГ.

Глава военного ведомства отметил, что работа содружества развивается в "обстановке острой геополитической нестабильности как в региональном, так и в глобальном масштабах". По оценке министра, "США продолжают демонтаж стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы, усиливают военное и экономическое давление по всему миру".

Министр подчеркнул, что пока НАТО ведет глобальное информационное давление, беспрецедентно наращивает военную активность, угрожает применением силы, в различных регионах мира проявляет себя "миграция" ударных отрядов международного терроризма, которые с помощью "теневых спонсоров" все больше дестабилизируют международную обстановку.

В Минобороны сообщили, что Россию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан на заседании представляют главы военных ведомств, Киргизию – начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики.