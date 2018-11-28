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Шойгу: «Василий Быков» присмотрит за пиратоопасными районами Мирового океана

28 ноября 2018, 18:39  •  150 • В России

"С 2016 года флоты и Каспийскую флотилию пополнили 70 кораблей, катеров и судов обеспечения. Большая часть кораблей оснащена современными высокоточными ракетными комплексами, способными поражать как стационарные береговые объекты, так и морские цели из состава авианосных ударных и ракетно-ударных групп", - заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу.

Уже сообщалось, что флот получил новейший фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с ударным вооружением на борту, большой десантный корабль «Иван Грен» и ледокол «Илья Муромец».

"В ближайшее время промышленность передаст на флота малоразмерные ударные корабли «Орехово-Зуево» и «Мытищи», а также патрульный корабль нового проекта «Василий Быков», способный выполнять задачи по противодействию угрозам безопасности России в дальней морской зоне, в том числе в пиратоопасных районах Мирового океана", - добавил Шойгу.

Министр напомнил, что за год проведено 483 корабельных тактических учений, впервые в истории Военно-Морского Флота было проведено крупные маневры межфлотской группировки сил и войск в Средиземном море, направленное на поддержание необходимого уровня стабильности в Ближневосточном регионе.

Подводя итог сказанному, глава военного ведомства отметил, что по "Плану деятельности Военно-Морского Флота", к началу следующего года решено довести долю современной военной и специальной техники до 62,3% и ощутимо повысить боевые возможности моряков Каспийской флотилии.

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