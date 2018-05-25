Шойгу: В Сирии испытано более 60 перспективных образцов вооружения

"Анализ современных вооруженных конфликтов показывает, что государства, не имеющие надежной воздушно-космической обороны, рискуют прекратить свое существование. Печальный опыт Югославии и Ливии – яркий тому пример. Сегодня исход военного противоборства во многом зависит от успешных действий в воздушно-космическом пространстве", - заявил на внеочередном заседании коллегии Минобороны России Сергей Шойгу.

Министр отметил, что наращивание возможностей воздушно-космических сил станет одним из приоритетных направлений по укреплению обороны России.

"Сформированы управления двух авиационных дивизий, зенитной ракетной бригады и военно-транспортного авиационного полка. Радиолокационными станциями, расположенными на территории России, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех воздушно-космических направлениях. В соединения, воинские части и подразделения ВКС поставлено более шестисот новых и модернизированных единиц и комплексов вооружения и военной техники. За два года доля современных образцов возросла на 10 процентов, а боевые возможности Воздушно-космических сил повысились на 11,7 процента", - отметил глава военного ведомства.

Шойгу заметил, что полученные навыки и знания в Сирии систематизируются и используются при подготовке органов военного управления и войск, а также при разработке учебно-методических пособий.

"Продолжается сбор и анализ сведений о результатах боевого применения в данном регионе более 60-ти серийных и перспективных образцов вооружения и военной техники ВКС. На основе полученных данных проводится модернизация 11 типов самолетов и вертолетов. Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета 5-го поколения - Су-57", - заявил министр.

В своем выступлении Сергей Шойгу отметил положительную динамику в комплектовании соединений и воинских частей офицерскими кадрами. К концу мая укомплектованность офицерами составит 96 процентов.