Шойгу в разговоре с турецкой разведкой и Генштабом Ирана оценил обстановку на Ближнем Востоке после смерти Сулеймани

Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник, 6 января, провёл телефонный разговор с начальником иранского Генштаба ВС Мохаммадом Багери. Как говорится в сообщении Минобороны РФ, поводом для переговоров стало убийство генерала Сулеймани.

Отмечается, что военачальники обсудили практические шаги по предупреждению эскалации обстановки в Сирии и на Ближнем Востоке из-за гибели командующего спецподразделением "Кудс".

Кроме того, накануне Шойгу также связался и с турецкой разведкой. В частности, отметили в военном министерстве, глава ведомства переговорил с директором национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

В разговоре Шойгу и Фидан "обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряжённости и разрешению кризисных ситуаций в регионе".

Напомним, что после воздушной атаки США в Багдаде, в результате которой погибли Сулеймани и ещё девять человек, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику и в Ираке. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".