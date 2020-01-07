Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Его успех — большая неожиданность»: как может измениться курс Хорватии после по...
Мы не должны прощать власти обман народа
За что вводили санкции против России в 2019 году
"Зачем знать туземный фольклор": Пранкеры от имени Греты Тунберг попро...
Главная / В мире

Шойгу в разговоре с турецкой разведкой и Генштабом Ирана оценил обстановку на Ближнем Востоке после смерти Сулеймани

07 января 2020, 06:24  •  70 • В мире
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл в понедельник по телефону переговоры с начальником Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери. Накануне глава российского оборонного ведомства также провёл переговоры с директором национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник, 6 января, провёл телефонный разговор с начальником иранского Генштаба ВС Мохаммадом Багери. Как говорится в сообщении Минобороны РФ, поводом для переговоров стало убийство генерала Сулеймани.
Отмечается, что военачальники обсудили практические шаги по предупреждению эскалации обстановки в Сирии и на Ближнем Востоке из-за гибели командующего спецподразделением "Кудс".
Кроме того, накануне Шойгу также связался и с турецкой разведкой. В частности, отметили в военном министерстве, глава ведомства переговорил с директором национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
В разговоре Шойгу и Фидан "обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряжённости и разрешению кризисных ситуаций в регионе".
Напомним, что после воздушной атаки США в Багдаде, в результате которой погибли Сулеймани и ещё девять человек, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику и в Ираке. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
07 января 2020, 06:24
Шойгу в разговоре с турецкой разведкой и Генштабом Ирана оценил обстановку на Ближнем Востоке после смерти Сулеймани
07 января 2020, 02:54
«США толкают Тегеран к созданию ядерного оружия»: к чему может привести отказ Ирана от выполнения условий СВПД
07 января 2020, 06:24
"США совершили большую глупость": Советник Хаменеи пригрозил Вашингтону "вторым Вьетнамом"
06 января 2020, 17:24
"У поляков просветление": В Сети высмеяли запоздалую реакцию Польши на заявление украинского МИД о "героизме" Бандеры
06 января 2020, 23:54
"Не хватит смелости": Командующий армией Ирана оценил угрозы Трампа нанести удары по 52 объектам в стране
06 января 2020, 23:39
«Его успех — большая неожиданность»: как может измениться курс Хорватии после победы Милановича на выборах президента
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2019, 13:40
Ковтуна теперь ПОСАДЯТ! Такие ЗАЯВЛЕНИЯ на российском ТВ даром не проходят!
06 января 2020, 14:09
"Будет проста": Убитый США генерал Сулеймани оставил рукописное завещание
04 января 2020, 11:24
Кадыров предупредил о последствиях убийства генерала Сулеймани
01 января 2020, 23:39
"Историческое решение принято": Украинский премьер сообщил об отделении энергосистемы Украины от российско-белорусской
06 января 2020, 07:39
Гром победы, раздавайся?
05 января 2020, 05:39
Какой суд приговорил генерала к смерти? Соловьев задал неудобные вопросы, связанные с убийством Сулеймани
04 января 2020, 06:54
Почему у нас ракеты падают, а самолёты не получаются
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.