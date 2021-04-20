Шойгу в открытую разоблачил провокации НАТО: Раскачивают Закавказье и Ближний Восток

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что возможности войск Южного военного округа наращиваются из-за провокаций НАТО. По словам главы оборонного ведомства, в альянсе пытаются расшатать ситуацию в странах Закавказья и Ближнего Востока.

Обстановка на юго-западном стратегическом направлении остаётся сложной. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. На заседании коллегии Минобороны России он отметил, что на данный момент наращиваются боевые возможности войск Южного военного округа.

Поводом к таким действиям стали попытки НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.

Как пояснил Шойгу, также напряжённой остаётся обстановка в черноморском регионе. Таким образом, военно-политическое руководство Украины пытается расшатать ситуацию в Донбассе, указал министр.

В этом отношении Киеву помогают страны блока НАТО и силы США.

Они продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря.

"Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря", - отметил министр.