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Шойгу в Крыму: Это исконно русская земля. Кто на нее посягнет, не будет иметь ни единого шанса

20 июня 2018, 17:54  •  119 • В России

- Здесь не раз решалась судьба Отечества. И сегодня Крым играет важнейшую роль для военной безопасности страны, - такими словами Сергей Шойгу открыл в Крыму историческое заседание Коллегии Минобороны России. Историческое — поскольку он проходило на полуострове впервые, что о уже многом говорит. - В Крыму создана уникальная межвидовая группировка войск. Она не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на эту исконно русскую территорию.

После этого Шойгу напомнил, что в новой ядерной стратегии США Россия обозначена как основной противник. А с 2020 года НАТО планирует поддерживать в готовности к применению через 30 суток 30 батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 боевых кораблей.

То есть, такая красивая и грозная формула 30х30х30х30. Или «Четыре тридцатки».

- Возникает вопрос: для чего все это делается и против кого? - задался Шойгу вопросом, ответ на который, впрочем, и так всем известен.

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