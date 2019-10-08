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Шойгу устроил разнос «прозаседавшимся»: Самодурства и чванства не потерплю!

08 октября 2019, 18:09  •  167 • В России

- Сегодня некоторые наши военачальники будут горстями глотать таблетки, - так сказал мне знакомый генерал после селекторного совещания, на котором Сергей Шойгу устроил жесткий разнос командирам, которые после рабочего дня и нередко до полуночи устраивают бестолковые совещания с подчиненными, не считаясь с их личным временем.

Многие офицеры и члены их семей уже не раз жаловались министру обороны на этот «произвол». И тогда он приказал инспекторам военного ведомства изучить реальное положение дел на местах. Что и было сделано. Проверка шла в дюжине частей. Комиссия представила Шойгу богатый материал, ознакомившись с которым, он и устроил во вторник суровый «разбор полетов» (на закрытой части селекторного совещания). Вот - лишь несколько фраз Шойгу, во время которого он, как говорится, метал громы и молнии:

«Хочу обратить внимание всех командиров и начальников на важный вопрос – соблюдения регламента служебного времени.

Нарушение режима службы приводит к накоплению усталости, ведет к снижению эффективности управления, и отражается на качестве выполнения задач.

Такое положение дел недопустимо!

Буду рассматривать систематические нарушения регламента, как неспособность командиров планировать и организовывать работу своих подчиненных. И учитывать это при аттестации командного состава.

Запрещаю необоснованно привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей во внеслужебное время, в том числе в выходные и праздничные дни.

Вы, товарищи командиры и начальники, должны не только ставить задачи подчиненным, но и заботиться о них. Не забывая, что у них есть семьи и у них должно быть личное время.

Контроль за соблюдением распорядка дня возлагаю на Национальный центр управления обороны и Главное военно-политическое управление.

С нарушителей буду спрашивать жестко!

Когда возникают срочные задачи, это один разговор, но самодурства и чванства – не потерплю.

Я не просто так все это говорю. Прошу отнестись серьезно.»

Сведений о командирах и начальниках, которым после критики министра потребовалась медпомощь, в «Комсомолку» не поступало… Пока.

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