Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шойгу вручил личный штандарт новому главкому ВМФ России
«Обвиняют Россию, но где доказательства?»: Малайзия раскритиковала расследование...
Москва поставила ультиматум ЕС: Наш "черный список" может расширяться ...
За особые заслуги: Путин присвоил российским аэропортам имена исторических лично...
Главная / В России

Шойгу: уровень безопасности полетов в армии достаточно высок

31 мая 2019, 21:24  •  51 • В России

Число аварий с военными самолетами за последние несколько лет снизилось в 2,5 раза. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

"Повышение качества авиационной техники, создание современной материально-технической базы, улучшение подготовки персонала к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники позволили снизить показатели аварийности почти в 2,5 раза. Это говорит о том, что безопасность полетов в Вооруженных силах поддерживается на достаточно высоком уровне",- заявил министр.

Глава военного ведомства отметил, что с 2013 года идет массовое переоснащение авиационных частей новой и модернизированной техникой.

"Постоянно улучшаются ее тактико-технические характеристики. Совершенствуются средства объективного контроля, что позволяет получать более полную и точную информацию о техническом состоянии воздушных судов и параметрах полета. На борту авиационных комплексов устанавливаются средства интеллектуальной поддержки решений экипажа", - отметил Шойгу.

По словам министра серьезное обновление получили военные аэродромы. Они оборудуются современными системами управления полетами и средствами связи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
31 мая 2019, 16:24
Место свалки: что спровоцировало антимусорные протесты в Архангельской области
31 мая 2019, 21:24
Шойгу вручил личный штандарт новому главкому ВМФ России
31 мая 2019, 18:09
«Вы надо мной незаслуженно смеялись!» Лучшие шутки со встречи Зеленского с депутатами
31 мая 2019, 05:09
Бывший президент Южной Осетии безуспешно пытается вернуться в политику
30 мая 2019, 22:39
Владимир Путин: Такие люди как вы – достояние и благословение нашей страны
31 мая 2019, 21:24
Сердюков еще и за машиностроение ответит
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2019, 05:24
"Доллар теперь ничем не обеспечен": План Москвы по "сливу" американской валюты оценил финансист из США
25 мая 2019, 20:54
Российский тяжёлый беспилотник впервые поднялся в воздух - успев предварительно напугать недоброжелателей
25 мая 2019, 07:54
Новороссия. Очереди за российским гражданством
25 мая 2019, 14:24
"Кто не давал собирать обломки?" В твиттере добавили два аргумента к словам голландского политика о вине Украины за MH17
25 мая 2019, 04:39
"Не стоит сразу искать "зраду": На Украине готовятся к худшему из-за решения Морского трибунала ООН
25 мая 2019, 20:54
"На кацапском не пристало говорить… мозгов больше, чем у вас": Украинский министр нахамил президенту Зеленскому
29 мая 2019, 06:09
"Путин смеялся до слез": В Сети оценили разоблачение лже-русской, "политически убившей" Штрахе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.