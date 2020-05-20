Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, увер...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевски...
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина...
Главная / Политика

Шойгу указал на главную угрозу для РФ

20 мая 2020, 22:55  •  111 • Политика
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва проводит комплекс мер для обороны страны на западных границах
Главная угроза для безопасности России исходит со стороны западного направления. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства.
Он отметил, что в настоящее время осуществляется комплекс мер для нейтрализации потенциального нападения.
Так, в Западном военном округе в нынешнем году намечено 28 мероприятий по совершенствованию боевого состава войск. Сюда будет поставлено современное вооружение в количестве 2 тыс единиц новой и модернизированной техники, сообщает РЕН ТВ.
Минобороны с начала 2020 г. уже провело больше 30 учений и свыше 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки.
Командование ЗВО основное внимание уделяет командно-штабным маневрам с группировками Балтийского флота и 6-й армии. При этом, подчеркнул Шойгу, учения носят "исключительно оборонительный характер".
Напомним, на днях посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер пригрозила Берлину, что США перебазирует свое ядерное вооружение из ФРГ в Польшу, если немцы будут настаивать на вывоз арсенала с территории Германии. В Москве подобные заявления сочли угрозой в отношении России. Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Вашингтону переместить оружие на родину – в Штаты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
20 мая 2020, 01:55
"Мягко говоря, психически неустойчив": Стрелков-Гиркин "видел себя наследником Путина" - Бородай
20 мая 2020, 18:55
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это несправедливо"
20 мая 2020, 08:55
Курилы наши, Крым… вообще турецкий: Сатановский иронично оценил скандальное заявление Японии
20 мая 2020, 14:55
Дерзкая шутка в "Камеди" о казаках обернулась двойным извинением и изъятием из эфира
20 мая 2020, 16:55
Донбасс приготовился к войне с Украиной
20 мая 2020, 20:55
"Понимаешь?": Гордон получил от Ширвиндта эмоциональный ответ на вопрос "Чей Крым?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 мая 2020, 07:55
Украина под контролем Москвы. Зеленский всех перехитрил антироссийскими санкциями
20 мая 2020, 01:55
"Мягко говоря, психически неустойчив": Стрелков-Гиркин "видел себя нас...
20 мая 2020, 14:55
Леонид Кучма созывает экстренное заседание трёхсторонней контактной группы из-за заяв...
20 мая 2020, 18:55
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это неспра...
20 мая 2020, 14:55
Что думают в Донецке о назревшем военном обострении и готовы ли там наступать?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 мая 2020, 14:55
"Фсё-е-е... Это конец": Русские в магазинах Риги произвели фурор
18 мая 2020, 16:40
Тимошенко сделала сенсационное заявление. Последние новости на Украине
15 мая 2020, 14:55
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на транзит газа
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Аверьянов
14 мая 2020, 00:55
Козак из Берлина отчитался о переговорах по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.