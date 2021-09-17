Шойгу удивил россиян обложкой своего паспорта - фото

Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Аксессуар министру обороны был презентован еще восемь лет назад

В соцсетях активно обсуждают обложку паспорта министра обороны РФ Серея Шойгу, которая случайно попала в объективы видеокамер во время его голосования в Госдуму. На деталь документа обратила внимание журналист Юлия Витязева.

Обложка оформлена с русской дореформенной орфографией. На ней присутствует надпись "Паспорт гражданина Государства Российского <...> Шойгу Сергея Кужугетовича".

Витязева с юмором написала у себя в Сети, что это доказывает наличие "имперских амбиций" у президента страны Владимира Путина. Пользователи в комментариях под постом восхитились обложкой, а большинство выразило желание приобрести такую же (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Красивая обложка и я такую хочу....", "И мне, имперских амбиций", "Вот это паспорт так паспорт)) всем паспортам паспорт)", "Это еще Путин обложку своего не засветил", "У меня на обложке написано:" Паспортъ для жительства въ Имперiи", "Шойгу – наш человек! Никакого СССРа – только РИ!", "Старорежимный. Настоящий российский)", "Шойгу на участке надо было караулить , он сегодня добрый , дедом стал , вон пацану фуражку подарил свою)".

Позже гендиректор компании "Артель старая грамота" Андрей Микитюк сообщил телеканалу RTVI, что обложка изготовлена из телячьей кожи с применением искусственного старения. Аксессуар был передан Шойгу восемь лет назад "в вечное пользование" через секретаря.

Ранее в пятницу, 17 сентября, Сергей Кужугетович принял участие в голосовании на избирательном участке в Кубинке, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Там он действительно подарил свою фуражку Даниилу Кириенко, который сказал министру, что мечтает стать десантником.

И сегодня же стало известно о рождении у Шойгу внучки. Министр обороны, таким образом, уже трижды дед.

