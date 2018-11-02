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Шойгу: учения "Океанский щит" в Средиземноморье станут постоянными

02 ноября 2018, 18:39  •  86 • В России

Завершаются госиспытания опытного образца самолета-заправщика на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, его изготовят в первом квартале 2019 года, - заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам министра "новый самолет-заправщик разрабатывается для того, чтобы увеличить массу перевозимых грузов и дальность их транспортировки, повысить боевые возможности фронтовой, специальной и дальней авиации". Это говорит о том, что рубежи обороны России отодвигаются все дальше от границ, как того и требуют условия, которые создает активизация ограниченного контингента НАТО в Европе. Сейчас эти рубежи проходят уже через Средиземноморье.

"В Средиземном море с 1 по 8 сентября в маштабных учениях "Океанский щит" были впервые опробованы новые тактические приемы и способы действий кораблей и авиации. 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил. Кроме кораблей в маневрах принимали участие стратегические ракетоносцы Ту-160 и авиационные комплексы радиолокационного дозора и наведения А-50. В рамках маневров состоялись практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.Такие учения ВМФ и авиации в Средиземноморье будут проводится на постоянной основе, - заявил Шойгу.

По словам министра в Средиземноморье создана крупная межфлотская группировка ВМФ, способная автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки.

Кстати, за учениями наблюдали через пункт управления в сирийском порту Тартус офицеры центра управления штаба ВМФ Санкт-Петербурге. Из России видно все. Но скоро будет видно еще лучше: Минобороны держит на контроле создание тяжелой ракеты "Ангара", и от успешности этого проекта зависит наращивание орбитальной группировки военных спутников.

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