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Шойгу только попросил чехов - народ уже "пристроил" в Москве памятник маршалу Коневу

11 апреля 2020, 14:35  •  21 • Политика
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу только успел попросить властей Чехии передать России памятник маршалу Коневу, который ранее был снят с постамента в Праге, а русский народ уже "пристроил" скульптуру в Москве. Прямо напротив чешского посольства.
Интернет-пользователи уже предлагают свои варианты по поводу того, где можно разместить в Москве памятник советскому маршалу Коневу, который ранее демонтировали в Праге.
Один из них предложил установить скульптуру на улице Юлиуса Фучика - прямо напротив чешского посольства.
Кстати, памятник Коневу можно поставить здесь, - написал Александр Бушман.
Фото: скриншот Twitter/Александр Бушман
В комментариях между тем пользователи обратили внимание, что у Чехии слишком большое здание посольства.
Кстати, зачем посольству Чехии такое большое здание? Во-первых, оно было построено для посольства Чехословакии, а теперь эта страна в два раза меньше, - высказался Виталий Третьяков.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил Праге передать России скульптуру маршала Советского Союза, которую сняли с постамента в чешской столице в начале апреля. Он направил соответствующий запрос в военное ведомство государства. Там ему, однако, отказали, заметив, что памятник не принадлежит министерству.

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