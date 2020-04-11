Шойгу только попросил чехов - народ уже "пристроил" в Москве памятник маршалу Коневу

Интернет-пользователи уже предлагают свои варианты по поводу того, где можно разместить в Москве памятник советскому маршалу Коневу, который ранее демонтировали в Праге.

Один из них предложил установить скульптуру на улице Юлиуса Фучика - прямо напротив чешского посольства.

Кстати, памятник Коневу можно поставить здесь, - написал Александр Бушман.

Фото: скриншот Twitter/Александр Бушман

В комментариях между тем пользователи обратили внимание, что у Чехии слишком большое здание посольства.

Кстати, зачем посольству Чехии такое большое здание? Во-первых, оно было построено для посольства Чехословакии, а теперь эта страна в два раза меньше, - высказался Виталий Третьяков.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил Праге передать России скульптуру маршала Советского Союза, которую сняли с постамента в чешской столице в начале апреля. Он направил соответствующий запрос в военное ведомство государства. Там ему, однако, отказали, заметив, что памятник не принадлежит министерству.