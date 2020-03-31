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Шойгу, спаси: В США застряли граждане России. В разгар карантина решили поработать и отдохнуть?

31 марта 2020, 19:35  •  92 • В мире
В США застряли российские граждане и теперь в открытом письме просят их спасти, в том числе обращаются к министру обороны России Сергею Шойгу. Один только вопрос: что они делали в Америке в разгар карантина? Решили поработать и отдохнуть?
Некая Марина Аствацатурян опубликовала у себя на странице в соцсети Facebook открытое письмо к российским властям с криком о помощи. В получателях, помимо президента России Владимира Путина, значились также премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны нашей страны Сергей Шойгу.
Женщина просит власти спасти граждан России, которые сейчас застряли в США - в аэропорту Нью-Йорка. А в этом американском мегаполисе, напомним, пандемия коронавируса бушует особенно активно и местные больницы просто не справляются с наплывом инфицированных.
"Мы застряли в коронавирусно опасном Нью-Йорке!" - пишет Марина, утверждая, что застрявших "около ста человек, которые заранее приобрели билеты на рейс "Аэрофлота" SU-0103".
По словам женщины, "за несколько часов до вылета рейс был отменён без последующего перебронирования", а уведомления об этом, мол, не все получили. При этом "пассажирам предложили выбираться из данной ситуации самостоятельно, находить другие пути возвращения на родину".
Судя по приложенным к посту фотографиям, застрявших, о которых пишет Марина, около 70 человек, среди них дети и пенсионеры. И тут возникает один логичный вопрос: что они делали в Америке в разгар карантина? Решили поработать и отдохнуть, а теперь просятся обратно?
"Находясь в сильном очаге заражения COVID-19, мы подвергаемся смертельной опасности без дополнительных средств защиты", - пишет автор поста и просит "в кратчайшие часы решить эту проблему и дать возможность всем гражданам вернуться на территорию Российской Федерации".
Где автор этого обращения была ранее? Сейчас, напомним, границы России закрыты. Граждан вывозят из других стран, но и тут есть свои ограничения.

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