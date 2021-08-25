Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской ...
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
Главная / Политика

Шойгу, спаси! Россия эвакуирует сотни граждан из Афганистана, включая украинцев

25 августа 2021, 08:45  •  276 • Политика
Минобороны России сообщило о том, что глава ведомства Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана более 500 граждан как нашей страны, так и государств - членов ОДКБ, а также украинцев.
Ранее русские дипломаты уже обещали заняться вопросом эвакуации граждан России из Афганистана, а также помочь и украинцам, которые обращались с подобными просьбами в посольство нашей страны в Кабуле.
Минобороны России уточняет, что по поручению президента Владимира Путина глава военного ведомства Сергей Шойгу организовал эвакуацию из Афганистана свыше 500 граждан. Среди них как граждане России, так и государств - членов ОДКБ. Эвакуируют русскими самолётами и украинцев.
Отмечается, что эвакуация осуществляется самолётами военно-транспортной авиации. Речь идёт об авиагруппе из четырёх воздушных судов, которую собрали на базе аэродрома в Ульяновске.
В помощь эвакуируемым также выделены бригады военных медиков и необходимое медоборудование.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





276
Источник
Похожие новости
25 августа 2021, 03:15
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
25 августа 2021, 01:25
Игра слов: В Сети удачно пошутили о зелёнке и Порошенко
25 августа 2021, 03:15
"Грантоеды" идут на восток. США хотят перенести в Донбасс схему внешнего управления Украиной
25 августа 2021, 01:25
Зеленским манипулируют? В новом решении увидели пугающую глупость
25 августа 2021, 03:15
Украину поймали на экоциде. В России возбудили уголовное дело
25 августа 2021, 01:25
Прибалтику ждёт афганский сценарий - эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 августа 2021, 19:00
Украинские военные вышли на улицы Москвы. Но их никто не остановил
19 августа 2021, 10:30
В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"
20 августа 2021, 06:40
Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Зеленского замолчать: "Пожал плечами и улыбнулся"
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию - Сатановский
19 августа 2021, 06:50
Зеленский официально разрешил отбирать у людей землю
21 августа 2021, 02:05
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.