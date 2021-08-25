Шойгу, спаси! Россия эвакуирует сотни граждан из Афганистана, включая украинцев

Минобороны России сообщило о том, что глава ведомства Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана более 500 граждан как нашей страны, так и государств - членов ОДКБ, а также украинцев.

Ранее русские дипломаты уже обещали заняться вопросом эвакуации граждан России из Афганистана, а также помочь и украинцам, которые обращались с подобными просьбами в посольство нашей страны в Кабуле.

Минобороны России уточняет, что по поручению президента Владимира Путина глава военного ведомства Сергей Шойгу организовал эвакуацию из Афганистана свыше 500 граждан. Среди них как граждане России, так и государств - членов ОДКБ. Эвакуируют русскими самолётами и украинцев.

Отмечается, что эвакуация осуществляется самолётами военно-транспортной авиации. Речь идёт об авиагруппе из четырёх воздушных судов, которую собрали на базе аэродрома в Ульяновске.

В помощь эвакуируемым также выделены бригады военных медиков и необходимое медоборудование.