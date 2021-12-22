Шойгу сорвал провокацию в Донбассе. "Западу всё передадут" - эксперт

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о наличии доказательств американской спецоперации и тем самым сорвал провокацию в Донбассе. "Западу всё передадут", - считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

21 декабря президент России Владимир Путин провёл расширенное заседание коллегии Министерства обороны. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в Донбассе, а именно в населённых пунктах Приазовское и Авдеевка, действуют свыше 120 сотрудников частных военных компаний США. Они занимаются оборудованием огневых позиций в домах обычных людей и на объектах, относящихся к категории социально значимых.

Американские наёмники готовят украинских спецназовцев и радикалов к активным боевым действиям. Велика вероятность провокаций. В Авдеевку и Красный Лиман привезли ёмкости с неустановленными химическими компонентами.

Я думаю, что речь идёт о возможных провокациях военно-политического характера, которые могут произойти на юго-востоке Украины,

- произнёс Александр Михайлов в беседе с Царьградом.

Впрочем, он допустил, что Запад решил устроить медийную провокацию с использованием элементов химического оружия. Подобное уже было в Сирии.

"Вот эти известные съёмки "белых касок", которые потом предоставлялись международному сообществу через подконтрольные Вашингтону медиа. Это всё прогонялось и показывалось в нужном для Запада ракурсе. Через несколько лет выяснилось, что никакого химического оружия уже у сирийских властей не было, а имела место медиапровокация с участием в том числе представителей террористических организаций. Никто за это не извинился - ни руководству сирийскому, ни российской стороне извинений не принёс", - напомнил эксперт.

По его мнению, в Донбассе готовится очередной вброс: якобы всплывёт химическое оружие, якобы оно будет использовано против мирных жителей, якобы Россия передаст это оружие ДНР, и якобы они совершат этот страшный теракт, о котором потом заявят на весь мир.

Я думаю, что провокация будет такого характера. И очень правильно, что наш глава оборонного ведомства заранее об этом оповестил как сограждан и коллег по ведомству, так и прессу, которая слушала эти заявления. И на Запад, безусловно, всё это будет переведено и отправлено. Возможно, благодаря этим заявлениям такие провокации будут пересмотрены и даже сорваны,

- заключил собеседник "Первого русского".