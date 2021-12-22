|
Шойгу сорвал провокацию в Донбассе. "Западу всё передадут" - эксперт
22 декабря 2021, 02:00 • 113 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о наличии доказательств американской спецоперации и тем самым сорвал провокацию в Донбассе. "Западу всё передадут", - считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
21 декабря президент России Владимир Путин провёл расширенное заседание коллегии Министерства обороны. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в Донбассе, а именно в населённых пунктах Приазовское и Авдеевка, действуют свыше 120 сотрудников частных военных компаний США. Они занимаются оборудованием огневых позиций в домах обычных людей и на объектах, относящихся к категории социально значимых.
Американские наёмники готовят украинских спецназовцев и радикалов к активным боевым действиям. Велика вероятность провокаций. В Авдеевку и Красный Лиман привезли ёмкости с неустановленными химическими компонентами.
- произнёс Александр Михайлов в беседе с Царьградом.
Впрочем, он допустил, что Запад решил устроить медийную провокацию с использованием элементов химического оружия. Подобное уже было в Сирии.
"Вот эти известные съёмки "белых касок", которые потом предоставлялись международному сообществу через подконтрольные Вашингтону медиа. Это всё прогонялось и показывалось в нужном для Запада ракурсе. Через несколько лет выяснилось, что никакого химического оружия уже у сирийских властей не было, а имела место медиапровокация с участием в том числе представителей террористических организаций. Никто за это не извинился - ни руководству сирийскому, ни российской стороне извинений не принёс", - напомнил эксперт.
По его мнению, в Донбассе готовится очередной вброс: якобы всплывёт химическое оружие, якобы оно будет использовано против мирных жителей, якобы Россия передаст это оружие ДНР, и якобы они совершат этот страшный теракт, о котором потом заявят на весь мир.
- заключил собеседник "Первого русского".
Подпишитесь на нас
113
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 декабря 2021, 08:35
|
19 декабря 2021, 20:55
|
16 декабря 2021, 22:55
|
15 декабря 2021, 06:40
|
15 декабря 2021, 12:30
|
15 декабря 2021, 08:25
|
15 декабря 2021, 16:00