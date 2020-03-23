Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
"Русский медведь долго терпел. А теперь нанес удар по американской нефти&qu...
Главная / В России

Шойгу слетал в гости к Асаду

23 марта 2020, 19:00  •  36 • В России

В официальном сообщении Минобороны подчеркивается, что в Сирию Сергей Шойгу полетел по поручению президента России. После заключения очередного соглашения с Турцией по идлибской зоне деэскалации это первая встреча на таком высоком уровне. И обсудить было что.

С одной стороны сегодня в провинции Идлиб, в которой до сих пор действуют несколько тысяч террористов, нужно добиться устойчивого режима прекращения огня. Сделать это непросто, потому что многие группировки просто не подчиняются турецкому командованию, фактически срывая московские договоренности. К примеру, Анкара так и не смогла обеспечить совместное патрулирование по всему оговоренному участку трассы М4. Террористы перекрывают ее земляными валами и угрожают атаковать российских военнослужащих. Турки сегодня взяли на себя обязательство в ближайшее время провести спецоперацию против боевиков, чтобы выполнить взятые на себя обязательства и создать коридор безопасности вдоль этой дорожной артерии.

Однако, война – войной, но и к мирной жизни уже пора возвращаться. Об этом тоже зашла речь на встрече в Дамаске. В первую очередь о том, чем Россия может помочь жителям страдающей от запретительных санкций западных стран Сирии. И об участии нашей страны в восстановлении экономического потенциала арабской республики. В конце концов, это может быть выгодно обеим сторонам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
23 марта 2020, 16:30
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о механизме заражения COVID-19
23 марта 2020, 09:30
«Решила вернуться к прошлому»: как живёт певица Юлия Самойлова после Евровидения
22 марта 2020, 22:30
Временный запрет с исключениями: Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами
23 марта 2020, 15:00
Украинцев старше 65 лет посчитали трупами, а заболеть могут более 9 миллионов
22 марта 2020, 18:30
«Меры, которые принимает церковь, научно обоснованны»: как в РПЦ борются с распространением коронавируса
23 марта 2020, 13:30
«Связано с завозами из стран Европейского региона»: за сутки в России выявлен 71 случай заражения коронавирусом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2020, 10:35
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
20 марта 2020, 01:35
"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозлило Баранца
21 марта 2020, 14:29
Приближается настоящая буря. Короновирус продемонстрирует колоссальный всплеск классовой борьбы по всему миру
19 марта 2020, 20:35
Путин поддел Максима Галкина: "Человек, у которого нет ни одной должности..."
22 марта 2020, 10:35
Пытались "подложить мину", а теперь нервничают: в МИД России дали совет США
17 марта 2020, 01:35
Витязева показала украинца, который "устраивает в Москве дефицит макарон"
17 марта 2020, 07:35
В правительстве Мишустина ответили на провокационные заявления Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.