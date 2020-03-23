Шойгу слетал в гости к Асаду

В официальном сообщении Минобороны подчеркивается, что в Сирию Сергей Шойгу полетел по поручению президента России. После заключения очередного соглашения с Турцией по идлибской зоне деэскалации это первая встреча на таком высоком уровне. И обсудить было что.

С одной стороны сегодня в провинции Идлиб, в которой до сих пор действуют несколько тысяч террористов, нужно добиться устойчивого режима прекращения огня. Сделать это непросто, потому что многие группировки просто не подчиняются турецкому командованию, фактически срывая московские договоренности. К примеру, Анкара так и не смогла обеспечить совместное патрулирование по всему оговоренному участку трассы М4. Террористы перекрывают ее земляными валами и угрожают атаковать российских военнослужащих. Турки сегодня взяли на себя обязательство в ближайшее время провести спецоперацию против боевиков, чтобы выполнить взятые на себя обязательства и создать коридор безопасности вдоль этой дорожной артерии.

Однако, война – войной, но и к мирной жизни уже пора возвращаться. Об этом тоже зашла речь на встрече в Дамаске. В первую очередь о том, чем Россия может помочь жителям страдающей от запретительных санкций западных стран Сирии. И об участии нашей страны в восстановлении экономического потенциала арабской республики. В конце концов, это может быть выгодно обеим сторонам.