Шойгу: Россия укрепляет южные рубежи новой ракетной бригадой

"Обострение конкуренции между мировыми центрами силы, нарастанием факторов неопределенности, всплески нестабильности и насилия в разных регионах планеты, рост конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России", - так на коллегии Минобороны обрисовал международную обстановку Сергей Шойгу.

Министр заметил, что "США стремятся удержать позиции сверхдержавы, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу".

В своей стратегии американцы стали уже открыто пользоваться территориями бывших республик СССР.

"Более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия. Подобные действия нарушают существующую систему безопасности в мире", - подчеркнул Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что североатлантический блок находит все новые места "передового базирования" в странах Балтии, Восточной и Южной Европы, а более двухсот экипажей альянса уже получили навыки полетов над территорией Прибалтики и акваторией Балтики.

"В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планомерным наращиванием боевых возможностей соединений", - заметил министр.

Согласно представленной на коллегии информации уже в ближайшее время в воинские части поступят более 1200 единиц новой и модернизированной техники, после чего боевые возможности этих подразделений вырастут в 1,3 раза. Рядом с Украиной в этом году пройдет 3079 мероприятий и учений с привлечением Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а акватория Черного моря попадет под присмотр новой ракетной бригады, в которую войдет дивизион берегового ракетного комплекса "Бал". Также в Южном военном округе будет создан Центр обеспечения мобилизационного развертывания.