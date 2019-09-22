|
Шойгу: Россия и Украина будут жить в мире и добрососедстве
22 сентября 2019, 13:39 • 143 • Украина
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал украинский народ братским и выразил уверенность в том, что Москва и Киев будут «жить в мире и добрососедстве».
© Минобороны РФ
«Украинцы — братский народ. И я абсолютно убеждён, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придёт», — сказал глава оборонного ведомства в интервью газете «Московский комсомолец».
Шойгу также отметил, что его родственники по линии мамы с Украины, а сам он был крещён в одном из храмов в Луганской области.
В июле 2018 года Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что считает невозможным возникновение прямого столкновения между Россией и Украиной.
Тогда он выразил надежду на то, что в Европе смогут задействовать всё свое влияние на украинские власти «для мирного урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке этой страны».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 сентября 2019, 21:24
|
15 сентября 2019, 16:09
|
21 сентября 2019, 18:24
|
21 сентября 2019, 02:09
|
20 сентября 2019, 03:24
|
20 сентября 2019, 13:09
|
17 сентября 2019, 23:09