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Шойгу: Россия и Украина будут жить в мире и добрососедстве

22 сентября 2019, 13:39  •  143 • Украина
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал украинский народ братским и выразил уверенность в том, что Москва и Киев будут «жить в мире и добрососедстве».
 
© Минобороны РФ
 

«Украинцы — братский народ. И я абсолютно убеждён, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придёт», — сказал глава оборонного ведомства в интервью газете «Московский комсомолец».

Шойгу также отметил, что его родственники по линии мамы с Украины, а сам он был крещён в одном из храмов в Луганской области.

В июле 2018 года Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что считает невозможным возникновение прямого столкновения между Россией и Украиной.

Тогда он выразил надежду на то, что в Европе смогут задействовать всё свое влияние на украинские власти «для мирного урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке этой страны».

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