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Шойгу рассказали в Сирии, как русские нервировали НАТО
15 февраля 2022, 19:50 • 323 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил русский пункт материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском порту Тартус. Там главе военного ведомства рассказали, как русские нервировали НАТО в Средиземном море.
Шойгу заслушал доклад командующего ВМФ России Николая Евменова о состоявшихся в Средиземном море военно-морских учениях с участием авиации. Русские моряки и лётчики отработали стрельбу по морским и воздушным мишеням с применением артиллерийского и противолодочного оружия.
В учениях задействовано более 15 кораблей, включая ракетные крейсеры, фрегаты и суда обеспечения, 30 летательных аппаратов и около 10 тысяч военнослужащих.
Находясь в Тартусе, Шойгу также проинспектировал судоремонтный комплекс Черноморского флота.
Отметим, что страны НАТО довольно нервно отреагировали на учения ВМФ России в Средиземном море, которое альянс считает своей вотчиной. Фактически это мероприятие стало ответом на регулярные учения НАТО в Чёрном море.
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