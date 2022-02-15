Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
Сорос не помог премьер-министру – пришлось бежать
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного э...
Главная / Политика

Шойгу рассказали в Сирии, как русские нервировали НАТО

15 февраля 2022, 19:50  •  323 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил русский пункт материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском порту Тартус. Там главе военного ведомства рассказали, как русские нервировали НАТО в Средиземном море.
Шойгу заслушал доклад командующего ВМФ России Николая Евменова о состоявшихся в Средиземном море военно-морских учениях с участием авиации. Русские моряки и лётчики отработали стрельбу по морским и воздушным мишеням с применением артиллерийского и противолодочного оружия.
В учениях задействовано более 15 кораблей, включая ракетные крейсеры, фрегаты и суда обеспечения, 30 летательных аппаратов и около 10 тысяч военнослужащих.
Находясь в Тартусе, Шойгу также проинспектировал судоремонтный комплекс Черноморского флота.
Отметим, что страны НАТО довольно нервно отреагировали на учения ВМФ России в Средиземном море, которое альянс считает своей вотчиной. Фактически это мероприятие стало ответом на регулярные учения НАТО в Чёрном море.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


323
Источник
Похожие новости
15 февраля 2022, 01:10
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
15 февраля 2022, 08:45
Украине приготовили опасную ловушку: Русский дипломат раскрыл детали
15 февраля 2022, 01:10
Захарова сделала три вывода из заявлений Зеленского: "Стало вообще всё понятно"
15 февраля 2022, 07:00
В Британии признали, что встреча Трасс с Лавровым стала "позором"
15 февраля 2022, 02:55
Европе предсказана незавидная участь – сначала бойня, затем пустыня: "Осталось лет 20"
15 февраля 2022, 12:15
Политолог Сосновский - об истинной цели Шольца на Украине: "Чрезвычайно недоволен"
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 февраля 2022, 01:10
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
15 февраля 2022, 08:45
Украине приготовили опасную ловушку: Русский дипломат раскрыл детали
15 февраля 2022, 01:10
Захарова сделала три вывода из заявлений Зеленского: "Стало вообще всё понятно&q...
15 февраля 2022, 07:00
В Британии признали, что встреча Трасс с Лавровым стала "позором"
15 февраля 2022, 02:55
Европе предсказана незавидная участь – сначала бойня, затем пустыня: "Осталось л...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2022, 15:40
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
12 февраля 2022, 17:45
"Чёрная" схема: Стало известно, куда ушло западное оружие с Украины
15 февраля 2022, 08:45
Украине приготовили опасную ловушку: Русский дипломат раскрыл детали
12 февраля 2022, 04:55
Байден уже не с нами? Политолог указал на необратимые изменения
12 февраля 2022, 02:35
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
12 февраля 2022, 14:15
"Англичанка гадит": Хотела русским, получилось – себе. Хохотали даже британцы
09 февраля 2022, 04:35
Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военной агрессии"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.