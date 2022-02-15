Шойгу рассказали в Сирии, как русские нервировали НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил русский пункт материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском порту Тартус. Там главе военного ведомства рассказали, как русские нервировали НАТО в Средиземном море.

Шойгу заслушал доклад командующего ВМФ России Николая Евменова о состоявшихся в Средиземном море военно-морских учениях с участием авиации. Русские моряки и лётчики отработали стрельбу по морским и воздушным мишеням с применением артиллерийского и противолодочного оружия.

В учениях задействовано более 15 кораблей, включая ракетные крейсеры, фрегаты и суда обеспечения, 30 летательных аппаратов и около 10 тысяч военнослужащих.

Находясь в Тартусе, Шойгу также проинспектировал судоремонтный комплекс Черноморского флота.

Отметим, что страны НАТО довольно нервно отреагировали на учения ВМФ России в Средиземном море, которое альянс считает своей вотчиной. Фактически это мероприятие стало ответом на регулярные учения НАТО в Чёрном море.