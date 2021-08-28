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Шойгу рассказал о "вишенке на торте" с военными России, недоступной США

28 августа 2021, 23:50  •  137 • Политика
России было бы интересно участие США в Армейских международных играх, заявил Шойгу. "То, что мы видим, это даже не вершина айсберга, это вишенка на торте", - сказал глава Минобороны об Армейских международных играх.
Министр обороны России Сергей Шойгу признался, что России было бы интересно посмотреть на выступление США на Армейских международных играх. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьёв LIVE".
По словам главы Минобороны, в 2014 году США были близки к тому, чтобы принять участие в Армейских международных играх. Однако известные события на Украине нарушили все планы и договорённости.
То, что мы здесь [на Армейских международных играх] видим, это даже не вершина айсберга. Это такая вишенка на торте. А сам торт - это 452 тысячи военных специалистов, которые прошли все этапы до выхода в финал. То есть в финал вышли самые-самые сильные,
- сказал Шойгу.
Он добавил, что для того, чтобы Армейские международные игры не превратились в такой своеобразный "спорт высоких достижений", где участников требуется постоянно усиленно кормить и витамины колоть, делать массаж каждое утро и каждый вечер, победитель состязаний не должен участвовать в соревнованиях следующего года. Он может быть инструктором, тренером, но не участником.
Армейские игры и внезапные проверки и плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность Вооружённых сил в два раза за это время. В два раза, это огромный показатель,
- добавил Шойгу.

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