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Шойгу рассказал Киеву тонкий одесский анекдот. В ответ последовало оскорбление от Гончаренко

06 августа 2021, 14:30  •  571 • Политика
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал Киеву тонкий одесский анекдот. Таким был ответ министра на заявление Владимира Зеленского о Крыме. В ответ тонких шуток не последовало, зато Гончаренко дошёл до оскорблений.
Министр обороны России Сергей Шойгу отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об украинском Крыме. Говорил Зеленский о том, что полуостров в любом случае вернётся в состав Украины, поскольку, мол, русские не умеют любить эту землю. Историческая память Зеленского не трогает. Как известно, Крым всегда был русской землёй, а в 2014 году крымчане приняли решение вернутся в состав России, исправив ошибки советского времени.
Сергей Шойгу проводить уроки истории для Зеленского не стал, однако рассказал анекдот:
"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет", - заявил Шойгу журналистам.
Он заметил, что такая же ситуация и с Крымом. Руководство и власти Украины меняются, а Крым всегда был, есть и будет русским.
Реакция от украинской стороны уже последовала. Например, члена делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексея Гончаренко в личном телеграм-канале допустил оскорбительное высказывание в адрес министра обороны:
"Я, как одессит, отвечу Шойгу – это в Москве ты министр обороны, в Одессе – еле-еле (оскорбительное выражение - ред.)", - написал Гончаренко в своём телеграм-канале, добавив. - Вернём Крым, а тебя, раз уж так хочешь, посадим в одесскую тюрьму. Там выучишь новые анекдоты".

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