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Шойгу рассказал, как закончить "застарелый конфликт" в Карабахе. Подписано соглашение с Турцией

12 ноября 2020, 06:35  •  275 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу подписал со своим турецким коллегой Хулуси Акаром соглашение о создании совместного мониторингового центра в Азербайджане. По словам главы Минобороны РФ, это станет "твёрдой основой для урегулирования застарелого конфликта" в Карабахе.
О подписании меморандума в среду сообщило Министерство обороны России. Главной задачей российско-турецкого мониторингового центра станет наблюдение за соблюдением перемирия между Арменией и Азербайджаном.
Решение о создании центра сформирует твёрдую основу для урегулирования застарелого конфликта, - отметил Шойгу.
Присутствие же российских миротворцев, по словам министра, обеспечит политическую стабильность в регионе и остановит поток беженцев.
Напомним, что на днях Армения, Азербайджан и Россия заключили соглашение, которое положило конец карабахской войне. Ереван согласился уступить часть территорий, а Баку - остановить наступление на Карабах и ввести в регион миротворцев. Отметим, что в миротворческой операции участвует только Россия. Турецкие военные, которых разместят в совместном центре, будут лишь наблюдателями. Всего в Карабах перебросят около 2000 российских миротворцев. Они будут вооружены стрелковым оружием, броневиками и бронетранспортёрами.

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