Шойгу рассказал, как закончить "застарелый конфликт" в Карабахе. Подписано соглашение с Турцией

О подписании меморандума в среду сообщило Министерство обороны России. Главной задачей российско-турецкого мониторингового центра станет наблюдение за соблюдением перемирия между Арменией и Азербайджаном.

Решение о создании центра сформирует твёрдую основу для урегулирования застарелого конфликта, - отметил Шойгу.

Присутствие же российских миротворцев, по словам министра, обеспечит политическую стабильность в регионе и остановит поток беженцев.

Напомним, что на днях Армения, Азербайджан и Россия заключили соглашение, которое положило конец карабахской войне. Ереван согласился уступить часть территорий, а Баку - остановить наступление на Карабах и ввести в регион миротворцев. Отметим, что в миротворческой операции участвует только Россия. Турецкие военные, которых разместят в совместном центре, будут лишь наблюдателями. Всего в Карабах перебросят около 2000 российских миротворцев. Они будут вооружены стрелковым оружием, броневиками и бронетранспортёрами.