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Шойгу рассказал, как Россия помогла Сирии. Подтверждено процентами

10 августа 2021, 17:30  •  94 • В мире
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как Россия помогла Сирии выстоять.
Глава Минобороны Сергей Шойгу во время Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" рассказал о помощи Сирии со стороны России. Он пояснил, что Москва действительно существенно помогла сирийцам.
Министр обороны указал, что до того, как русские стали оказывать помощь Дамаску, только 12% территории Сирии были подконтрольны правительству этой страны. После того как местные власти обратились к России, САР получила колоссальную поддержку. На данный момент более 90% своей страны контролирует правительство Сирии.
"И там жизнь продолжает постепенно нормализовываться", - подчеркнул министр.
Напомним, русские начали военную операцию в САР с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС России поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны России, подразделения Центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты, напоминает "Интерфакс".

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