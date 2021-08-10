Шойгу рассказал, как Россия помогла Сирии. Подтверждено процентами

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как Россия помогла Сирии выстоять.

Глава Минобороны Сергей Шойгу во время Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" рассказал о помощи Сирии со стороны России. Он пояснил, что Москва действительно существенно помогла сирийцам.

Министр обороны указал, что до того, как русские стали оказывать помощь Дамаску, только 12% территории Сирии были подконтрольны правительству этой страны. После того как местные власти обратились к России, САР получила колоссальную поддержку. На данный момент более 90% своей страны контролирует правительство Сирии.

"И там жизнь продолжает постепенно нормализовываться", - подчеркнул министр.

Напомним, русские начали военную операцию в САР с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС России поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны России, подразделения Центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты, напоминает "Интерфакс".