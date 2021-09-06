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Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири

06 сентября 2021, 02:10  •  139 • Политика
Министр обороны России и глава Русского географического общества Сергей Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири. Он даже обозначил место, где они могут вырасти.
Сергей Шойгу ранее заявил, что в Сибири следует построить 3-5 научно-промышленных центров, население которых составит от 300 тысяч до 1 миллиона человек.
Министр убеждён: населённые пункты должны возводиться с учётом ресурсных возможностей региона и развития транспортной инфраструктуры. Так, между Красноярском и Братском вполне может вырасти промышленный центр "Медь и электротехника". Там достаточно возможностей, чтобы не только добывать этот металл, но и осуществлять его глубокую переработку, чтобы впоследствии выпускать отечественную продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Неподалёку можно создать "Алюминиевую долину". В Южной Сибири новый город даст толчок развитию углехимического производства пластиков из неликвидного сырья. Кластер "Лес и стройматериалы" следует расположить вокруг Лесосибирска, пишет РБК.
Глава Минобороны напомнил, что подобные проекты на территории России раньше уже реализовывались. Именно благодаря им появились Тольятти, Набережные Челны, Магнитогорск, Волжский, Ангарск, Братск, Дивногорск, Зеленоград и многие другие города.
Сергей Шойгу раскрыл и секрет строительства новых городов. Оказывается, Русское географическое общество при поддержке ведущих экспертов Центра стратегических разработок уже более 10 лет прорабатывает предложения по развитию Сибири.

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