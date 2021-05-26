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Шойгу раскрыл правду об участии России в сирийском конфликте: "Много неприятных неожиданностей"

26 мая 2021, 11:40  •  40 • Политика
Сергей Шойгу раскрыл всю правду о целях и смысле участия России в военном конфликте в Сирии. По его словам, русским пришлось столкнуться там с "неприятными неожиданностями", и это хорошо.
Уже шесть лет критики задают один и тот же вопрос: зачем России участие в войне в Сирии? На него ответил министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что боевые действия против террористов стали идеальным испытанием армии и вооружения.
Что нам дала Сирия? Мы там встретили очень большое количество неприятных неожиданностей. Было оружие, которое принято на вооружение и прошло госиспытания, но оружием по сути своей не является. Это и связь, это и средства радиоэлектронной борьбы, и разведки, и ударные комплексы. Мы почти полтора десятка просто сняли вообще с вооружения и перестали производить.
По мнению автора Царьграда Александра Цыганова, опыт ведения боевых действий на территории другого государства стал уникальным и бесценным для русской армии. Он отметил, что командиры от уровня батальона и выше прошли через горнило современной войны, а в ВКС практически каждый лётчик прошёл через испытания реальными боевыми вылетами.
Кроме того, уверен автор, боевые действия в Сирии против террористов стали своего рода волноломом, который разбил на мелкие брызги террористическую волну, готовую обрушиться на Россию. К тому же Россия впервые направила на базирование в Сирии ударную силу, способную нести ядерное оружие, а с базы в Хмеймиме рукой подать до расположенного в Средиземном море шестого флота США.

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