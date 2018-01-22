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Шойгу раскрыл планы Минобороны на Арктику и западные границы России
22 января 2018, 23:09 • 200 • Политика
Глава Минобороны обозначил приоритеты Вооруженных сил России.
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал главные приоритеты развития Вооружённых сил России. По его словам, ведомство сосредоточится на развитии военной инфраструктуры в Арктике, а также на укреплении западных границ государства.
Шойгу подчеркнул, что впереди у Минобороны ещё много работы. В частности, ведомству необходимо в полном объёме выполнить поручения президента России и Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Речь идёт как об исполнении указов 2012 года, так и о поручениях, которые глава государства дал во время майских и ноябрьских совещаний в Сочи. В основном они касаются перевооружения российской армии.
Также глава Минобороны напомнил о необходимости освоения отдельных регионов России. В частности, Шойгу упомянул Арктику, а также острова на востоке России и укрепление границ на западе страны.
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