Шойгу проверит строительство военной инфраструктуры в Арктике

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В рамках визита в Мурманск глава Минобороны также проверяет Северный флот.

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в пятницу с рабочей поездкой на Северный флот (СФ). Об этом сообщила журналистам его пресс-секретарь Россияна Марковская.

По ее словам, генерал армии проинспектирует в Мурманске объекты инфраструктуры филиала Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, министр вручит образовательному учреждению знамя.

В ходе визита Шойгу заслушает доклад о строительстве военной инфраструктуры в Арктической зоне, который озвучит командующий СФ адмирал Николай Евменов. Также министр ознакомится с ходом переоснащения сил флота на современные образцы военной техники.

Планируется, что министр обороны откроет в Североморске чемпионат Военно-Морского Флота России по хоккею с шайбой. После торжественной церемонии Сергей Шойгу поучаствует в товарищеской игре, в которой сойдутся сборная звезд хоккея и команда "К-21" СФ.