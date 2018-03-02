Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объявил эру тотальной уязвимости США
МИД сделает спецместа на брифингах для прессы США, если Госдеп будет нарушать пр...
От Послания президента я испытываю не эйфорию, а облегчение
Сразу три ведомства обнародовали предварительную версию причин пожара в Баку
Главная / Политика

Шойгу проверит строительство военной инфраструктуры в Арктике

02 марта 2018, 13:54  •  77 • Политика
В рамках визита в Мурманск глава Минобороны также проверяет Северный флот.
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в пятницу с рабочей поездкой на Северный флот (СФ). Об этом сообщила журналистам его пресс-секретарь Россияна Марковская.
По ее словам, генерал армии проинспектирует в Мурманске объекты инфраструктуры филиала Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, министр вручит образовательному учреждению знамя.
В ходе визита Шойгу заслушает доклад о строительстве военной инфраструктуры в Арктической зоне, который озвучит командующий СФ адмирал Николай Евменов. Также министр ознакомится с ходом переоснащения сил флота на современные образцы военной техники.
Планируется, что министр обороны откроет в Североморске чемпионат Военно-Морского Флота России по хоккею с шайбой. После торжественной церемонии Сергей Шойгу поучаствует в товарищеской игре, в которой сойдутся сборная звезд хоккея и команда "К-21" СФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

77
Источник
Похожие новости
02 марта 2018, 11:54
Захарова: Россия сделала все, чтобы не допустить военного столкновения с США
02 марта 2018, 02:09
Что отметили главы регионов в послании президента России
02 марта 2018, 13:54
Порошенко похвастался освобождением из России двух "пленных"

Загрузка...
02 марта 2018, 17:09
Янукович опроверг наличие прямых контактов с Манафортом в прошлом
01 марта 2018, 19:39
Володин заявил, что говорить о вероятном выходе России из-под юрисдикции ЕСПЧ некорректно
02 марта 2018, 13:54
Новым президентом Армении избран экс-посол в Британии Армен Саркисян
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
26 февраля 2018, 17:09
Где смотреть дебаты кандидатов в президенты
24 февраля 2018, 14:54
Евросоюз ставит Украину на "счётчик"
25 февраля 2018, 16:54
Турция готовится к войне: Эрдоган объявил мобилизацию резервистов
27 февраля 2018, 07:54
Т-64БВ хлынули в мариупольский порт. «Операция объединённых сил» ВСУ обрастает подробностями
26 февраля 2018, 02:24
«Совершили акт неповиновения, спев гимн России»: как иностранные СМИ встретили победу «красной машины» на ОИ-2018
24 февраля 2018, 01:54
На Украине умер советский актер Анатолий Решетников
25 февраля 2018, 23:24
Что ждёт Донбасс?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.