Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером. Об этом 7 октября сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

В сообщении отмечается, что инициатором переговоров выступила американская сторона.

В сентябре Марк Эспер прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал отталкивание России от Европы большой стратегической ошибкой, заявив, что России нужно начать вести себя «как более нормальная страна» и разделять западные ценности, чтобы добиться прогресса.

По его словам, США поставили себе целью направить Россию «на лучший путь», где Москва и Вашингтон смогут сотрудничать и концентрироваться не на разногласиях, а на схожих позициях ради «общего экономического процветания» и продвижения ценностей.

На слова Эспера отреагировал глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что Россия продолжит действовать как нормальная страна и не будет уподобляться США, которые грубейшим образом нарушают международное право. В качестве примера он привел бомбежки Ирака, Ливии и вмешательства в дела других стран.

Шойгу высказался в поддержку точки зрения Лаврова. Он отметил, что Россия все-таки пока побудет «ненормальной» в понимании США.