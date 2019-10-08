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Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона

08 октября 2019, 03:39  •  34 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером. Об этом 7 октября сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.
В сообщении отмечается, что инициатором переговоров выступила американская сторона.
В сентябре Марк Эспер прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал отталкивание России от Европы большой стратегической ошибкой, заявив, что России нужно начать вести себя «как более нормальная страна» и разделять западные ценности, чтобы добиться прогресса.
По его словам, США поставили себе целью направить Россию «на лучший путь», где Москва и Вашингтон смогут сотрудничать и концентрироваться не на разногласиях, а на схожих позициях ради «общего экономического процветания» и продвижения ценностей.
На слова Эспера отреагировал глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что Россия продолжит действовать как нормальная страна и не будет уподобляться США, которые грубейшим образом нарушают международное право. В качестве примера он привел бомбежки Ирака, Ливии и вмешательства в дела других стран.
Шойгу высказался в поддержку точки зрения Лаврова. Он отметил, что Россия все-таки пока побудет «ненормальной» в понимании США.

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