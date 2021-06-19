Шойгу прокомментировал свое включение в число лидеров списка «Единой России»

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал включение своей кандидатуры в пятерку лидеров избирательного списка «Единой России». На эту тему он высказался, выступая на XX съезде партии в субботу, 19 июня.

«Начать хочу со слов благодарности за то доверие, которое высказал и выразил нам, мне, наш президент Владимир Владимирович Путин, Верховный главнокомандующий, доверие представлять нашу партию на выборах в Государственную думу», — сказал Шойгу.

Министр добавил, что это серьезная и ответственная задача.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда предложил кандидатуры, которые, по его мнению, следует включить в пятерку лидеров избирательного списка.

Так, отметил глава государства, возглавить список должны Шойгу, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева.

При этом президент напомнил, что Шойгу является одним из основателей партии, «эффективно решающий сложнейшие вопросы по укреплению армии».

Путин также указал на то, что в списке должны быть как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые. По его словам, главное — чтобы они представляли наиболее важные направления развития страны.

Юбилейный съезд партии проходит в Москве. На нем утвердят проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, а также список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам.

Выборы в ГД пройдут 19 сентября 2021 года. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.