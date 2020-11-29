Шойгу приструнил главу Минобороны Германии за нападки на Россию

Сергей Шойгу. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com

Министр сравнил ее с избалованной школьницей

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил на место немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая во время недавнего выступления сказала, что Германия намерена вести диалог с Россией по разоружению "с позиции силы". Он отметил, что ее заявления похожи на нападки ученицы младших классов.

Шойгу напомнил, что в этом году нашли затопленный во время Великой Отечественной войны теплоход "Армения" с останками гражданских на борту. Он отметил, что это тот военный эпизод, о котором важно рассказывать – особенно, когда нынешнее поколение политиков начинает учить Россию жизни и пытаться разговаривать с ней с позиции силы.

Министр обороны РФ подчеркнул, что заявления немецкой коллеги напоминают ему нападки избалованной ученицы младших классов на школьников из другого учебного заведения. Причем кто-то из родителей у этой девочки – директор школы.

"Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой", – приводит слова Шойгу РИА "Новости".

После заявления главы Минобороны ФРГ разгорелся скандал. Пушков заявил, что разговаривать у Германии с Россией с позиции силы не выйдет, поскольку такие методы на РФ не действуют. В Москве также подчеркнули, что подобные слова могут привести Германию к катастрофе.